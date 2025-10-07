Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'

Phan Diệp - Dương Lan
07/10/2025 22:40 GMT+7

22 giờ ngày 7.10, người dân ở khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên cho biết nước đã ngập thêm khoảng hơn 1 m so với buổi trưa, lội ngoài đường đã ngập đến cổ và còn có thể dâng thêm.

Gần 22 giờ ngày 7.10, anh Lê Duy Khắc (38 tuổi) vừa trở về nhà sau khi ngâm mình trong nước lũ có đoạn ngập đến tận cổ để tiếp tế lương thực cho người thân. "Nước sông Cầu tràn vào khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng dâng cao hơn so với lúc 12 giờ hơn khoảng 1 m nữa rồi. Tôi cao 1m70 mà lội nước đến tận cổ, nước chảy khá xiết. Năm ngoái sau bão Yagi, lũ không vào nhà người thân của tôi nhưng năm nay đã quá 1 m. Sợ quá, nước vẫn đang dâng", anh kể. 

Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'- Ảnh 1.
Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'- Ảnh 2.

Anh Khắc lội nước tiếp tế cho người thân đêm 7.10

Ảnh: NVCC

Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'- Ảnh 3.

Người dân lội nước nhận tiếp tế đêm 7.10

Ảnh: NVCC

Trước đó, anh Vũ Minh Tú (ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Theo ghi nhận của tôi, nước lũ đến thời điểm 15 giờ ngày 7.10 đã vượt mức so với năm ngoái. Một số tuyến đường năm ngoái không ngập thì sáng nay đã ngập, có nhiều nơi đã ngập sâu 2 - 3 m buổi trưa".

Suốt buổi sáng, anh Tú cùng một số người bạn đi giúp đỡ những bà con sống ở khu vực bị ngập nước gần nhà di dời đồ đạc cho đến chiều. Anh Tú cho biết người dân Thái Nguyên đang rất vất vả chạy lũ, lo sợ mực nước sẽ tiếp tục dâng cao trong đêm nay thì sẽ rất nguy hiểm.

Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'- Ảnh 4.

Anh Tú và bạn bè chèo sup hỗ trợ hàng xóm dọn đồ đạc trong nhà

Ảnh: NVCC

Trong khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị ngập sâu, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng kêu cứu, cầu mong lực lượng chức năng hỗ trợ người dân mắc kẹt trong nước lũ.

Từ sáng 7.10, nhiều tài khoản Facebook chia sẻ hình ảnh, video ghi lại cảnh nước lũ dâng cao tại các xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. Chiều 7.10 tài khoản H.L cho hay nước đã dâng lên mái nhà hàng xóm từ 3 giờ và hiện tại càng ngày càng dâng cao. Nhà chị có chồng bị ung thư, cha mẹ chồng trên 50 tuổi ở xóm Đồng Quán, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên.

"Gia đình không kịp mang đồ ăn hay bất cứ gì, tài sản gia đình đã trôi hết, bây giờ chỉ xin cứu trợ người thôi", tài khoản này viết kèm số điện thoại liên lạc. PV Thanh Niên, gọi điện vào số điện thoại đó tuy nhiên không thể liên lạc được.

Tài khoản T.L viết: "Lời kêu gọi ứng cứu khẩn cấp. Những đội cứu hộ có thuyền máy, cano xin giúp đỡ, mọi người hãy đến xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai cũ), Thái Nguyên tham gia cứu hộ. Hiện tại, nhiều khu vực chìm trong biển nước, mất điện, mất sóng, mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, mực nước vẫn đang tăng, rất nhiều người đang bị mắc kẹt ở đây".

Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'- Ảnh 5.
Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'- Ảnh 6.

Nhiều bài đăng cầu cứu xuất hiện trên mạng xã hội

Ảnh: Chụp màn hình

Anh Nhâm Quang Văn (43 tuổi), Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn 116 vừa rời Thanh Hóa để đi cứu hộ một trường hợp ở tỉnh Phú Thọ, trưa 7.10 đã cấp tốc di chuyển đến Thái Nguyên chuẩn bị hỗ trợ người dân chạy lũ.

"Từ ngày 29.9, chúng tôi hỗ trợ ở vùng lũ Thanh Hóa đến giờ có thành viên trong đội chưa về nhà. Sáng nay, thấy tình hình mưa lũ ở Thái Nguyên tiếp tục dâng cao chưa có dấu hiệu ngừng nên chúng tôi quyết định lên đường", anh Văn nói và cho biết nhóm có mặt tại khu vực xã Đồng Hỷ vào khoảng 18 giờ.

Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'- Ảnh 7.

Đội 116 trên xe đến Thái Nguyên chiều 7.10

Ảnh: Đội 116

Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'- Ảnh 8.

Nhóm của Đại Cương hỗ trợ đưa người ở khu vực chợ Túc Duyên bị ngập sâu từ chiều đến tối 7.10

Ảnh: NVCC

Đội 116 có 16 thành viên và 3 chiếc ca nô đến Thái Nguyên để cứu người. Nhận được nhiều cuộc gọi, nhưng đội ưu tiên gặp bất kỳ người nào đang bị kẹt trong nước lũ, cần đưa ra khu vực an toàn thì sẽ lập tức hỗ trợ ngay, xác định làm xuyên đêm.

Tương tự, nhóm của Trần Đại Cương, một chàng trai sống ở khu vực hồ Gềnh Chè đã lên đường đến khu vực chợ Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng) từ chiều để hỗ trợ đưa khoảng hơn 200 người dân ra khỏi vùng ngập sâu. 

"Có rất nhiều người gọi điện cầu cứu nhưng chúng tôi không thể nghe máy và cũng không thể ưu tiên ai được, chỉ biết đi thuyền vào khu vực ngập, thấy người nào bị kẹt sẽ hỗ trợ đưa ra bên ngoài", Cương nói lúc gần 22 giờ, khi cả nhóm đang ngồi nghỉ và cho biết mọi người vẫn chưa ăn tối, thiếu nước uống nhưng sẽ cố gắng bám trụ để cứu người. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 12 giờ qua, trên các sông suối xuất hiện đợt lũ lớn, mực nước nhiều nơi đang lên nhanh và vượt mức báo động cao. Tính đến 11 giờ, ngày 7.10, mực nước tại trạm Chợ Mới trên báo động 3 là 2,05 m; trạm Gia Bảy đạt 28,26 m, trên báo động 3 là 1,26 m. Trong hôm nay lũ trên các sông của Thái Nguyên tiếp tục dâng cao, có nơi đạt và vượt mức báo động 3.

 

