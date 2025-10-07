Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ

Phan Diệp
07/10/2025 19:13 GMT+7

Bộ ảnh flycam của anh Lê Duy Khắc (38 tuổi, Thái Nguyên) ghi lại toàn cảnh nước lũ bao vây trung tâm tỉnh, nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân hối hả chạy lũ trong mưa lớn.

Từ 11 - 12 giờ trưa 7.9, anh Lê Duy Khắc (38 tuổi) một người dân ở Thái Nguyên, chuyên làm quay phim, chụp ảnh tại công ty Dmg.vn đã chụp bộ ảnh bằng flycam khu vực trung tâm tỉnh. Khu vực ảnh chụp lũ lụt là phường Gia Sàng kéo lên phường Phan Đình Phùng nằm dọc bờ sông Cầu. Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị nước lũ đục ngầu bao vây. Mực nước ở sông Cầu dâng cao, còn các tuyến đường, khu dân cư nước cũng ngập lênh láng.

"Khu vực nhà tôi sống không gần sông Cầu, khu đất khá cao nên hiện tại vẫn an toàn. Tôi cố gắng luồn lách qua các con đường chưa ngập để ghi nhận tình trạng ngập úng sau cơn bão", anh Khắc nói trong lúc đang đi tiếp tế cho người thân ở khu vực bị ngập nặng hơn, lúc 16 giờ 30 phút.

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 1.
Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 2.

Khu vực ngập tại tuyến đường Việt Bắc đoạn "dốc nguy hiểm" - đoạn gần đường Cách Mạng Tháng Tám tới ga Lưu Xá

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 3.

Khu vực "dốc nguy hiểm" đoạn giao nhau giữa đường Cách Mạng Tháng Tám với đường Phú Xá. "Đoạn này nước ngập đến khoảng 40 cm, xe máy, ô tô không thể đi qua", anh Khắc nói

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 4.

Khu vực ngã tư Gia Sàng

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 5.
Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 6.

Từ khu vực ngã 4 Gia Sàng nhìn ra xung quanh

Ảnh: Lê Duy Khắc

Nước cuồn cuộn chảy qua đập Ba Đa

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 7.

Khu vực đường Động Lực hướng sang khu Dân cư Thăng Long - Cầu Huống

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 8.

Khu vực đường Động Lực hướng sang khu Dân cư Thăng Long - Cầu Huống

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 9.

Khu vực ngã 5 đường Hoàng Ngân

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 10.
Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 11.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 12.
Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ- Ảnh 13.

Anh Lê Duy Khắc cho biết hiện mực nước đang tiếp tục dâng lên, mưa nhiều, người dân đang vất vả chạy lũ

Ảnh: Lê Duy Khắc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 12 giờ qua, trên các sông suối xuất hiện đợt lũ lớn, mực nước nhiều nơi đang lên nhanh và vượt mức báo động cao. Tính đến 11 giờ, ngày 7.10, mực nước tại trạm Chợ Mới trên báo động 3 là 2,05 m; trạm Gia Bảy đạt 28,26 m, trên báo động 3 là 1,26 m. Trong hôm nay lũ trên các sông của Thái Nguyên tiếp tục dâng cao, có nơi đạt và vượt mức báo động 3.




