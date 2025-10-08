Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Lũ đặc biệt lớn' trên sông Cầu, Thái Nguyên ngập lụt 3 - 4 ngày tới

Phan Hậu
Phan Hậu
08/10/2025 06:42 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương. Nhiều xã, phường ở Thái Nguyên còn ngập lụt trong 3 - 4 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11) khiến trên nhiều sông ở Bắc bộ có lũ dâng cao, trong đó ghi nhận lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu (tại Thái Nguyên) và sông Thương.

'Lũ đặc biệt lớn' trên sông Cầu, Thái Nguyên ngập lụt 3 - 4 ngày tới- Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở Thái Nguyên còn ngập lụt trong 3 - 4 ngày tới

ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Cụ thể, mực nước lúc 3 giờ ngày 8.10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 29,90 m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81 m) 1,09 m. 

Trên sông Thương, mực nước tại trạm Cầu Sơn là 17 m, trên báo động 3 là 1 m; tại trạm Phủ Lạng Thương là 6,97 m, trên báo động 3 là 0,67 m.

Trên sông Lục Nam, mực nước tại trạm Lục Nam là 5,3 m, ở mức báo động 2. Trên sông Thái Bình, mực nước tại trạm Phả Lại là 4,57 m, dưới báo động 2 là 0,43 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3. Mực nước tại thượng  lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh, sau xuống và ở mức trên lũ lịch sử năm 2024 0,19 m. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, lũ sông Cầu còn duy trì ở mức cao nên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ngập lụt diện rộng trong 3 - 4 ngày tới. 

Các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng có nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông. Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, đê sông; nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ.

[FLYCAM] Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử, Thái Nguyên mênh mông nước bạc

Hà Nội, Thái Nguyên giảm mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 8.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm,  có nơi mưa to trên 60 mm.

Khu vực Hà Nội ngày 8.10 có mưa rào và giông gián đoạn, có nơi mưa to trên 50 mm, từ đêm nay mưa giảm. Còn tại Thái Nguyên - địa phương đang đối mặt với lũ sông Cầu dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng, dự báo hôm nay trời bắt đầu giảm mưa.

Trước đó, trong đêm ngày 6.10 và rạng sáng 7.10, Thái Nguyên và Hà Nội nằm trong vùng có mưa rất lớn, gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Đặc biệt, lượng mưa đo tại Thái Nguyên có nơi trên 500 mm.

Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức họp khẩn trong tối 7.10 để đánh giá tình hình, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trong bối cảnh địa phương này ngập lụt diện rộng, đã có 6 người chết và mất tích.

