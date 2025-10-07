Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngập lụt lan rộng ở Thái Nguyên khi lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử

Phan Hậu
Phan Hậu
07/10/2025 18:15 GMT+7

Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy, nhiều xã, phường ở tỉnh Thái Nguyên (địa bàn các xã, phường TP.Thái Nguyên cũ) ngập sâu khi lũ sông Cầu đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử ghi nhận trong cơn bão Yagi tháng 9.2024

Tại Thái Nguyên chiều nay 7.10, nhiều khu vực vẫn mưa lớn xối xả, lũ sông Cầu tiếp tục dâng cao.

Ngập lụt lan rộng ở Thái Nguyên khi lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử- Ảnh 1.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt nhiều phường ở Thái Nguyên

ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Thông tin với Thanh Niên khi ứng trực tại trạm để theo dõi diễn biến lũ sông Cầu, ông Cao Tiến Mạnh, Trạm trưởng Trạm thủy văn Gia Bẩy, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, xác nhận lúc 16 giờ ngày 7.10, mực nước sông tại trạm là 29,26 m, đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử trong cơn bão Yagi tháng 9.2024 là 0,45 m.

Cũng theo ông Cao Tiến Mạnh, lũ sông Cầu tiếp tục dâng cao, chưa có dấu hiệu dừng lại khi vẫn còn mưa lớn. 

"Cứ sau khoảng 1 giờ, nước sông Cầu vẫn dâng cao từ 0,15 - 0,2 m, dự báo sẽ đạt đỉnh lũ trong chiều tối nay", ông Mạnh nói.

- Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường trung tâm nằm xa sông Cầu cũng ngập lụt

ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Lũ sông Cầu dâng cao kèm theo mưa lớn khiến ngập lụt mở rộng vào đến các phường trung tâm ở Thái Nguyên. Công ty điện lực Thái Nguyên cho biết, đến chiều 7.10, đơn vị này đã phải cắt điện ở hơn 300 trạm biến áp, khiến hơn 200.000 khách hàng bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, tại các phường thuộc trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, điện lực buộc phải cắt điện khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

- Ảnh 3.

Lũ cuồn cuộn chảy qua đập Ba Ba Tắc Cun

ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Lũ sông Cầu tiếp tục dâng cao đang đe dọa, uy hiếp an toàn của đoạn đê dưới chân cầu Bến Tượng. Sáng 7.10, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tham gia đắp bao cát, đất vào mặt đê để ngăn nước tràn vào khu dân cư. 

Đến chiều nay, ở nhiều địa bàn nước ngập sâu, chính quyền địa phương vận động người dân trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại cảnh ngập lụt xung quanh hai bên sông Cầu trong khoảng  11 - 12 giờ hôm nay 7.10.

- Ảnh 4.

Ngã tư Gia Sàng ngập lụt trong sáng 7.10

ẢNH: LÊ DUY KHẮC

- Ảnh 5.

Ngập lụt ở khu vực đường Động Lực hướng sang khu dân cư Thăng Long - cầu Huống

ẢNH: LÊ DUY KHẮC

- Ảnh 6.

Lũ sông Cầu gây ra ngập lụt diện rộng ở P.Phan Đình Phùng và P.Gia Sàng

ẢNH: LÊ DUY KHẮC

- Ảnh 7.

Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử ghi nhận trong cơn bão Yagi 2024, tràn qua nhiều phường trung tâm của TP.Thái Nguyên cũ

ẢNH: LÊ DUY KHẮC


Lũ sông Cầu nhiều khả năng sẽ vượt đỉnh lũ bão Yagi

Lũ sông Cầu nhiều khả năng sẽ vượt đỉnh lũ bão Yagi

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Cầu, dự báo trong hôm nay, đỉnh lũ sông Cầu, đo tại trạm Gia Bẩy sẽ vượt đỉnh lũ lịch sử từng thiết lập trong cơn bão Yagi tháng 9.2024.

