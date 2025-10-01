Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 100 người ứng cứu sự cố vỡ đê bao ở Thái Nguyên

Phan Hậu
Phan Hậu
01/10/2025 16:07 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia xử lý sự cố vỡ đê bao tại P.Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên ngăn không cho nước lũ sông Cầu tràn vào khu dân cư.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 10 khiến lũ trên sông cầu Cầu dâng cao, vượt báo động 3, gây ra sự cố nứt, vỡ đê bao trên địa bàn tổ dân phố số 33, P.Phan Đình Phùng.

Quân đội huy động hơn 100 người ứng cứu sự cố vỡ đê bao ở Thái Nguyên- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ đóng cọc, dựng hàng rào bạt để khống chế dòng lũ, đắp lại đoạn đê bao bị vỡ trong sáng 1.10

ẢNH: BÁO VÀ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÁI NGUYÊN

Sự cố xảy ra khoảng 1 giờ sáng ngày 1.10, một đoạn đê bao bị nứt, vỡ với chiều dài khoảng 3 m khiến nước sông Cầu chảy tràn vào trong các khu dân cư.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ cơ động đến hiện trường.

Các lực lượng tham gia ứng cứu đê đã triển khai phương án đóng cọc tre, trải lưới sắt và vải bạt quây thành hàng rào để ngăn nước. Sau khi dòng nước được khống chế, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục đắp hơn 500 bao tải cát, đá để vá lại đoạn đê bao đã bị lũ cuốn trôi.

Quân đội huy động hơn 100 người ứng cứu sự cố vỡ đê bao ở Thái Nguyên- Ảnh 2.

Lũ sông cầu dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư 2 P.Phan Đình Phùng, Linh Sơn tỉnh Thái Nguyên

ẢNH: VIỆT BẮC

Đến trưa cùng ngày, sự cố vỡ đê bao trên địa bàn P.Phan Đình Phùng cơ bản được xử lý an toàn. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã cắt cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ trực tại hiện trường 24/24 giờ để giám sát chặt chẽ đoạn đê bao này cho đến khi lũ rút.

Quân đội huy động hơn 100 người ứng cứu sự cố vỡ đê bao ở Thái Nguyên- Ảnh 3.

Lũ sông Cầu ở Thái Nguyên đang xuống chậm

ẢNH: VIỆT BẮC

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, đến 10 giờ trưa nay, lũ sông Cầu đang rút chậm, mực nước trạm Gia Bảy chỉ còn cao hơn báo động 3 là 0,28 m. Tuy nhiên, do lũ sông Cầu dâng cao từ đêm ngày 30.9 và rạng sáng 1.10 khiến nhiều khu vực dân cư, khu đô thị ở P.Phan Đình Phùng vẫn đang bị ngập lụt.

Quân đội huy động hơn 100 người ứng cứu sự cố vỡ đê bao ở Thái Nguyên- Ảnh 4.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân P.Linh Sơn chìm trong lũ sông Cầu

ẢNH: VIỆT BẮC

Ngoài ra, hàng chục ha hoa màu của người dân P.Linh Sơn dọc theo ven sông Cầu cũng bị nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm.

Trước diễn biến lũ sông Cầu vẫn ở mức cao, UBND P.Phan Đình Phùng cảnh báo người dân không đi vào khu vực đã xảy ra sự cố vỡ đê bao; chủ động di chuyển tài sản lên trên cao, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo từ chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó.


