Chính trị

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Phan Hậu
Phan Hậu
30/09/2025 19:52 GMT+7

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 30.9, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - Ảnh 1.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Trịnh Xuân Trường là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác tại tỉnh Lào Cai, được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, với tư duy khoa học, phương pháp làm việc quyết liệt và sâu sắc.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng khẳng định, ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tín nhiệm giao trọng trách mới vừa bảo đảm thực hiện đúng chủ trương bố trí bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương, vừa thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận đối với năng lực, uy tín cá nhân ông Trịnh Xuân Trường.

Ông Lê Minh Hưng mong muốn trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, coi đây là điều kiện then chốt, nền tảng để đưa Thái Nguyên bứt phá, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh.

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - Ảnh 2.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường

ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trịnh Xuân Trường khẳng định, nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trọng trách nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 29.9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khám phá thêm chủ đề

thái nguyên bộ chính trị đại hội đảng bí thư tỉnh ủy thái nguyên
