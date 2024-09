Nước sông Cầu dâng cao, tràn theo đường cống thoát nước vào thành phố Thái Nguyên khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập lụt. Ngay trong đêm, chính quyền các phường phải huy động lực lượng, phương tiện sơ tán dân khẩn cấp. Các địa phương đã sơ tán khẩn cấp gần 2.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Đến sáng 9.9, nhiều khu vực tại thành phố Thái Nguyên vẫn tiếp tục ngập sâu. Lúc 7 giờ sáng, mực nước sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bẩy là 2,815 mét, đã cao hơn mức báo động khẩn cấp 0,15 mét, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản.

Lũ sông Cầu vượt báo động, Thái Nguyên trắng đêm sơ tán hàng ngàn hộ dân

Một số tuyến đường vào trung tâm thành phố phải tạm dừng lưu thông. Cơ quan chức năng đã chốt chặn, cấm phương tiện đi lại qua cầu Gia Bảy khi lũ sông Cầu tiếp tục dâng cao.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của bão số 3 (cơn bão Yagi), từ ngày 6 - 9.9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to kèm giông, lốc.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết ngày 9.9, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Lũ sông Cầu dâng cao quá nhanh, từ tối 8.9 đến sáng 9.9 đã vượt báo động khẩn cấp ẢNH: PHẠM HIỆP

Trong ngày 9.9, UBND TP.Thái Nguyên sẽ cho toàn bộ học sinh nghỉ học để các nhà trường tập trung khắc phục ảnh hưởng của mưa bão số 3, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại.

Thống kê sơ bộ đến 7 giờ sáng 9.9, Thái Nguyên chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng lũ lụt đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Cũng theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên có 63 nhà bị tốc mái; 13 điểm trường bị ảnh hưởng mưa lũ; trên 3.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp... bị ngập, đổ; 25 điểm đường giao thông sạt lở. Mưa lũ cũng vùi lấp 87 mét kênh mương; 1 trạm biến áp hư hỏng, 43 cột điện đổ, đứt dây điện.