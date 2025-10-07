Lũ sông Cầu nhiều khả năng sẽ vượt đỉnh lũ bão Yagi

Sáng nay 7.10, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên đã phát tin cảnh báo lũ trên nhiều sông ở địa bàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục dâng cao do ảnh hưởng mưa lớn. Theo ghi nhận đến sáng nay, lũ trên nhiều sông đã dâng cao vượt báo động 2, báo động 3. Đặc biệt, trên sông Cầu ghi nhận xảy ra lũ đặc biệt lớn. Mực nước lũ đo tại nhiều trạm đã vượt báo động 2 - báo động 3.

Quân đội đưa phương tiện đến ứng cứu người dân ra khỏi vùng ngập sâu ở P.Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên ẢNH: VIỆT BẮC

Dự báo diễn biến lũ trong hôm nay trên sông Cầu tại trạm đo Bắc Kạn trong sáng nay có khả năng tăng trở lại với mực nước đỉnh lũ ở trên mức báo động 2.

Tại trạm Thác Giềng, dự báo trong sáng và trưa nay, mực nước lũ dao động ở mức trên báo động 3 từ khoảng 2,5 - 3 m, từ chiều nay có khả năng giảm dần và xuống dưới mức báo động 3. Tại trạm Chợ Mới, lũ tiếp tục lên nhanh, mực nước đỉnh lũ có khả năng ở mức 60,0 m, trên báo động 2 khoảng 2 m.

Đặc biệt tại trạm Gia Bẩy dự báo trong hôm nay, lũ sông Cầu tiếp tục lên nhanh. Dự báo chiều nay, mực nước đỉnh lũ sông Cầu có khả năng vượt báo động 3 từ 2 - 2,3 m, vượt đỉnh lũ lịch sử từng thiết lập vào lúc 1 giờ ngày 10.9.2024 trong cơn bão Yagi.

Thái Nguyên gửi công điện khẩn ứng phó ngập lụt, lũ sông Cầu

Trong sáng ngày 7.10, khu vực nhiều phường thuộc địa bàn TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cũ xảy ra tình trạng ngập lụt sâu. Nhiều hộ dân bị mắc kẹt, cô lập trong nhà chờ được cứu hộ.

Đặc biệt tại ngõ 90, đường Việt Bắc, nước ngập sâu hơn 1 m. Công an, quân đội phải dùng xuồng máy, ca nô để đưa người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu nguy hiểm.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc, cho biết đến sáng nay đã có 4 xóm bị chia cắt bởi nước lũ sông Công. Hiện nay, nước lũ vẫn tiếp tục dâng do nước hồ Núi Công, sông Công tiếp tục tăng. Ngoài ra, mưa lớn suốt đêm qua 7.10 khiến nước lũ từ Định Hóa (Thái Nguyên) và nước lũ từ Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục dồn về.

Quân đội ứng cứu người dân ở ngõ 90, đường Việt Bắc, P.Phan Đình Phùng ra khỏi vùng ngập sâu ẢNH: VIỆT BẮC

Sáng nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra công điện khẩn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã, phương tập trung tối đa lực lượng, phương tiện ứng phó với ngập lụt, lũ sông Cầu dâng cao.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, không để người bị đói, rét, thiếu lương thực.

Trong bối cảnh lũ nhiều sông dâng cao, các địa phương rà soát, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, nhất là các cầu giao thông, hồ đập, đê; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thiên tai, đặc biệt là lũ sông Cầu và các sông trên địa bàn tỉnh, kịp thời thông báo đến chính quyền các địa phương, người dân được biết để chủ động ứng phó, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.