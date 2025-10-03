Hà Nội mưa lớn trong bão số 11, nguy cơ ngập lụt trở lại

Chia sẻ với báo chí chiều 3.10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết theo dữ liệu cập nhật đến chiều cùng ngày, cơn bão Matmo (bão số 11) sau khi đi vào Biển Đông có thể đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 12 - 13.

Ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo, Hà Nội có mưa bão lớn trong sáng ngày 6.10, nguy cơ ngập lụt ẢNH: PHAN HẬU

Tuy nhiên, sau khi ma sát với địa hình bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 11 suy yếu trước khi tiến vào vùng biển vịnh Bắc bộ.



Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin, trong cả 2 kịch bản hiện nay, Quảng Ninh sẽ là vùng tâm bão đổ bộ, thời điểm dự kiến từ đêm ngày 5.10 đến rạng sáng ngày 6.10. Tuy nhiên, người dân không nên quá quan tâm đến tâm bão mà cần cảnh giác khi vùng ảnh hưởng gió mạnh, mưa lớn sẽ bắt đầu xuất hiện sớm hơn thời điểm bão đổ bộ. Dự kiến mưa lớn, gió mạnh do ảnh hưởng bão bắt đầu từ tối ngày 5.10.

Ông Hoàng Phúc Lâm cũng cho biết, Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng mưa lớn trong bão số 11, gió mạnh cấp 4 - 5. Dự báo mưa lớn xảy ra vào thời điểm sáng sớm ngày thứ hai 6.10, kéo dài đến trưa, thậm chí từ chiều và đêm cùng ngày mưa mới giảm dần.

"Dự báo lượng mưa tại Hà Nội trong cơn bão số 11 phổ biến từ 100 - 200 mm, dù không mưa lớn như bão số 10 vừa qua nhưng lượng mưa có nguy cơ gây ra ngập lụt đường phố. Ngoài mưa lớn còn kèm theo gió mạnh đúng vào giờ cao điểm học sinh đi học, người dân đi làm", ông Lâm khuyến cáo.

2 kịch bản dự báo hướng di chuyển của bão Matmo: Xác suất hơn 70% di chuyển lệch Bắc

Mưa lớn bão số 11 sẽ gây ra lũ quét, sạt lở đất

Ông Hoàng Phúc Lâm cũng bày tỏ lo ngại, hoàn lưu bão số 11 sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An bắt đầu từ đêm ngày 5.10, kéo dài cho đến ngày 7.10.

Dự báo, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Các tỉnh vùng núi, trung du Bắc bộ lượng mưa từ 150 - 250 mm, có nơi mưa lớn trên 400 mm.

Bão Matmo đã đi vào Biển Đông, là cơn bão số 11 trong năm nay ẢNH: NCHMF

"Đáng lo ngại là mưa lớn bão số 11 tập trung vào đúng khu vực vừa có mưa rất lớn trong cơn bão số 10. Trong những ngày tới, trung du và vùng núi Bắc bộ sẽ là địa bàn nguy hiểm, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Trong các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang cần đặc biệt cảnh giác", ông Lâm nói.

Theo Trung tâm Dự khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 3.10, bão Matmo đã đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, là cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025.

17 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 120,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tương đương tốc độ từ 89 - 102 km/giờ, giật cấp 13. Hiện nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vùng biển phía đông bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Dự báo từ sáng mai 4.10, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh và sóng lớn.