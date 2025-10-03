Chiều tối nay bão Matmo (bão số 11) vào Biển Đông, tiếp tục mạnh lên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 3.10, tâm bão Matmo ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 121,0 độ kinh đông, trên đất liền phía bắc đảo Luzon (Philippines). Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9 - 10, tương đương tốc độ gió 75 - 102 km/giờ, giật cấp 13.

Chiều tối nay, bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông, là cơn bão số 11 trong năm nay ẢNH: NCHMF

Bão Matmo vẫn đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 25 km/giờ. Dự báo trong chiều tối nay, bão Matmo sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 11 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khi tiến vào Biển Đông, bão Matmo còn tiếp tục mạnh lên. Dự báo đến 13 ngày mai 4.10, bão có khả năng mạnh thêm. Khi ở trên khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480 km về phía đông đông nam. Cường độ gió bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Bão Matmo đi nhanh hướng vào vịnh Bắc bộ, gây sóng cao 8 mét

Trong 24 - 48 giờ, bão Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 20 - 25 km/giờ và còn tiếp tục mạnh lên.

Dự báo đến 13 giờ ngày 5.10, tâm bão ở vị trí dự kiến khoảng 20,4 độ vĩ bắc và 110,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330 km về phía đông đông nam. Lúc này, cường độ bão Matmo mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Sóng cao 8 m trong cơn bão Matmo, biển động dữ dội

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11), trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông là khu vực nằm từ vĩ tuyến 16,0 - 21,0 độ bắc và phía đông kinh tuyến 113,0 độ đông.

Ngòoài ra, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông sẽ gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động dữ dội.



Dự báo từ ngày 4.10, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 6 - 8 m, biển động dữ dội. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng bão Matmo (bão số 11), các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa sẽ có đợt mưa lớn từ đêm ngày 5.10 đến hết đêm ngày 7.10. Dự báo lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.