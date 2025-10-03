Bão Matmo mạnh cấp 10 vào Biển Đông, hướng về miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 1 giờ sáng nay 3.10, tâm bão Matmo ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc và 123,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines).

Dự báo đường đi của bão Matmo trong những ngày tới ẢNH: NCHMF

So với ngày hôm qua 2.10, bão Matmo đã mạnh lên cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi đi vào Biển Đông, bão Matmo tiếp tục mạnh lên.

Dự báo lúc 1 giờ ngày 4.10, tâm bão ở vị trí 17,7 độ vĩ bắc và 118,5 độ kinh đông. Lúc này, cường độ bão Matmo mạnh lên cấp 10, giật cấp 12.

Đến 1 giờ sáng 5.10, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây bắc, khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340 km về phía đông nam. Dự báo thời điểm này, bão Matmo mạnh lên cấp 12, giật cấp 15.

Bão Matmo liên tục mạnh lên khi vào Biển Đông, từng đổ bộ Việt Nam năm 2019

Biển Đông sóng cao 6 m trong bão Matmo, biển động dữ dội

Dự báo sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu, bão Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi vào vịnh Bắc bộ và hướng thẳng vào miền Bắc nước ta. Khoảng ngày 6.10, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Nhận định bão Matmo (bão số 11) là cơn bão mạnh, có hoàn lưu rộng, phạm vi tác động lớn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, từ trưa và chiều nay 3.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 4 - 5.10, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, từ ngày 5 - 7.10, các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.