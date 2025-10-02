Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Matmo (bão số 11) đi rất nhanh, miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp

Phan Hậu
02/10/2025 18:40 GMT+7

So với thời điểm sáng nay 2.10, bão Matmo (bão số 11) đã mạnh lên cấp 9, đang hướng vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6.10, bão Matmo ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13 giờ ngày 2.10, tâm bão Matmo ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc và 126,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Vùng tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cường độ cấp 8, tương đương tốc độ từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10.

Bão Matmo (bão số 11) đi rất nhanh, miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp- Ảnh 1.

Bão Matmo (bão số 11) dự báo ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh miền Bắc trong khoảng ngày 6.10

ẢNH: VNDMS

Ở vị trí này, tâm bão Matmo còn cách Biển Đông khoảng 650 km. Hiện tại, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ rất nhanh, khoảng 25 km/giờ. Dự báo chiều tối và đêm mai 3.10, bão Matmo đi vào Biển Đông, là cơn bão số 11 năm 2025. Dự báo khi đi vào Biển Đông, bão Matmo tiếp tục mạnh lên cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Trung tâm Dự báo khí tượng tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, từ trưa và chiều 3.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 6 m. Biển động dữ dội. 

Dự báo khi bão Matmo đi vào Biển Đông, trong khoảng ngày 4 - 5.10, khu vực bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão Matmo liên tục mạnh lên khi vào Biển Đông, từng đổ bộ Việt Nam năm 2019

Nhiều khả nằn bão Matmo ảnh hưởng trực tiếp đến Miền Bắc

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều khả năng cơn bão Matmo (bão số 11) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc trong khoảng ngày 6.10.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ từ đêm 5 - 7.10 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tên bão Matmo được đề xuất bởi cơ quan dự báo bão Mỹ, nằm trong danh sách tên bão do Ủy ban bão thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) quản lý.

Tên bão Matmo mang ý nghĩa làm "mưa lớn". Trên thực tế, trong năm 2019, các tỉnh nam Trung bộ từng hứng chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão cũng có tên quốc tế là bão Matmo, là cơn bão số 5 trong năm 2019, ảnh hưởng ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Cơn bão Matmo năm 2019 gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và Tây nguyên trong ngày 30 - 31.10, lượng mưa phổ biến từ 300 - 400 mm/đợt. Trong đó, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có lượng mưa 400 - 600 mm/đợt gây ra ngập lụt ở nhiều nơi.

Khám phá thêm chủ đề

bão Matmo bão số 11 mưa lớn Miền bắc Biển Đông
