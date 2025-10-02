Bão Matmo năm 2019 từng đổ bộ Nam Trung bộ, gây mưa lớn 600 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 2.10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành cơn bão, có tên quốc tế là bão Matmo, đây sẽ là cơn bão số 11 trên Biển Đông năm nay.

Dự báo đường đi của cơn bão Matmo (bão số 11) trong những ngày tới ẢNH: NCHMF

Tên bão Matmo được đề xuất bởi cơ quan dự báo bão Mỹ, mang ý nghĩa là "mưa lớn". Tên bão Matmo nằm trong danh sách tên bão do Ủy ban bão thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) quản lý.

Danh sách này gồm 14 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông đóng góp, mỗi bên đưa ra 10 cái tên để tạo thành một chu trình luân phiên, mục đích là để các cơn bão dễ được nhận diện, dễ cảnh báo quốc tế hơn.

Cơn bão bão Matmo mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines hôm nay 2.10, sau khi đi vào Biển Đông sẽ có thêm tên mới là cơn bão số 11, theo quy ước thống kê và quản lý bão của Việt Nam để theo dõi các cơn bão trong một năm.

Trên thực tế, Việt Nam từng hứng chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão Matmo, đồng thời là cơn bão số 5 năm 2019.

Theo các dữ liệu của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai, tâm bão Matmo đổ bộ vào phía nam TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ, với cường độ bão mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11.

Khu vực chịu ảnh hưởng bão Matmo là ven biển các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có rất nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ; nhiều lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị sóng lớn đánh chìm...

Đặc biệt, bão Matmo năm 2019 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Trong ngày 30 - 31.10.2019, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và Tây nguyên có mưa rất to, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 300 - 400 mm/đợt. Riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có lượng mưa 400 - 600 mm/đợt gây ra ngập lụt ở nhiều nơi.

Bão số 11 vào Biển Đông ngày 3.10, Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ mưa lớn

Dự báo bão Matmo (bão số 11) gây mưa lớn ở Bắc bộ, bắc Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến 7 giờ ngày mai 3.10, tâm bão Matmo ở vị trí khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 112,6 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông đảo Luzon (Philippines), cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 10.

Dự báo sau khi đi vào Biển Đông, cường độ bão Matmo (bão số 11) năm 2025 sẽ liên tục mạnh lên. Đến 7 giờ ngày 4.10, tâm bão Matmo nằm trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 550 km. Lúc này, cường độ bão có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo đến 7 giờ ngày 5.10, tâm bão ở trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 km về phía đông bắc. Dự báo lúc này, cường độ bão mạnh lên cấp 12, giật cấp 15.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng cao bão Matmo (bão số 11) sẽ đi vào vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ trong khoảng từ ngày 6 - 7.10.

Nhận định xu hướng thời tiết từ 1 - 10.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ ngày 5 - 7.10, đây cũng là thời điểm dự báo hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.