Thời sự

Bão Matmo mạnh lên cấp 12, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Phan Hậu
02/10/2025 09:40 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Matmo, đây là cơn bão số 11 trên Biển Đông và sẽ mạnh lên cấp 12, khả năng cao sẽ đi vào vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho nhiết, sáng nay 2.10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Matmo, đây sẽ là cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm nay.

Bão Matmo (bão số 11) sẽ mạnh lên cấp 12, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Bão Matmo đang hướng vào Biển Đông, sẽ là cơn bão số 11 trong năm 2025

ẢNH: NCHMF

7 giờ sáng nay, tâm bão Matmo ở vào khoảng 14,9 độ vĩ bắc và 127,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, tương đương 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ ngày mai 3.10, tâm bão Matmo nằm trên vùng ven biển phía đông đảo Luzon và mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Dự báo tối và đêm mai, bão Matmo đi vào Biển Đông, là cơn bão số 11 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo Matmo là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển nhanh từ 15 - 20 km/giờ, vùng tác động gió mạnh, sóng lớn rất rộng. Do ảnh hưởng bão số 10, từ chiều mai 3.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 6 m. Biển động rất mạnh. 

Dự báo ngày 4 - 5.10, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Bão số 11 sẽ mạnh lên cấp 12, gây mưa lớn diện rộng

Sau khi đi vào Biển Đông, bão số 11 (bão Mato) sẽ tiếp tục mạnh lên. Dự báo đến 7 giờ ngày 5.10, tâm bão số 11 nằm trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 km về phía đông bắc, mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Nhiều khả năng bão số 11 sẽ đi vào vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Dự báo khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ từ đêm 5 - 7.10 có mưa lớn diện rộng. 

Trước diễn biến mưa lũ sau bão số 10 và bão số 11 có khả năng cao ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã hoãn lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn (dự kiến tổ chức chiều 3.10) để tập trung cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trong những ngày tới.

