Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

6 người chết và mất tích do mưa lũ ở Thái Nguyên

Phan Hậu
Phan Hậu
07/10/2025 23:37 GMT+7

Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức họp khẩn trong tối 7.10 để đánh giá tình hình, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trong bối cảnh địa phương này ngập lụt diện rộng, đã có 6 người chết và mất tích.

Cuộc họp ứng phó mưa lũ ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11) do Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì.

Huy động toàn bộ công an, quân đội ứng phó mưa lũ

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết đến cuối giờ chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh có 3 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ.

6 người chết và mất tích, Thái Nguyên họp khẩn ứng phó mưa lũ- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường kiểm tra công tác ứng phó lũ lớn trên sông Cầu tại địa bàn P.Phan Đình Phùng

ẢNH: CỔNG TTĐT TỈNH THÁI NGUYÊN

Đến tối nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đang lên chậm, tuy nhiên một số xã phía nam có khả năng ngập sâu trong những ngày tới. 

Theo bà Loan, các địa phương chủ động ứng phó từ sớm nhưng lượng mưa lớn, lũ dâng nhanh, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn, gây ra nhiều thiệt hại.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, cho biết ngay từ đầu, các cấp trong tỉnh huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng các đơn vị quân đội, công an và dân quân tự vệ tổ chức ứng cứu, hỗ trợ người dân. 

Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động toàn bộ quân số, ngoài ra Bộ Công an chi viện 100 cán bộ, chiến sĩ tập trung di chuyển, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện nay, Thái Nguyên còn 10/38 tuyến đường tỉnh bị chia cắt, cô lập; ngành giao thông, xây dựng đang khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, khắc phục, thông tuyến sớm nhất.

Khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ

Tại cuộc họp, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh mực nước ở nhiều sông đã vượt báo động cấp 3, diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp, cần tuyệt đối không chủ quan và yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì ứng trực ở mức cao nhất, sẵn sàng xử lý mọi tình huống. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo, cán bộ cấp xã phải bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến, kịp thời báo cáo và triển khai phương án ứng phó mưa lũ

Cũng theo ông Sơn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Quân khu 1 hỗ trợ triển khai công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường sau lũ, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường lưu ý, sau mưa lũ là nguy cơ sạt lở đất, sụt lún, cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn, đặc biệt quan tâm đến các trường nội trú, bán trú, công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối về điện, nước.

Ông Trịnh Xuân Trường giao UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đánh giá thiệt hại, chủ động công bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực xung yếu, khi đủ điều kiện triển khai kịp thời các biện pháp cứu trợ, hỗ trợ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu, huy động tổng lực phương tiện, nhân lực để nhanh chóng khôi phục hạ tầng,  khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định tình hình, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong ngày 7.10, trên các sông suối toàn tỉnh xuất hiện lũ lớn. Trong đó, lũ sông Cầu đo tại nhiều trạm ghi nhận mực nước đặc biệt lớn. 

Cụ thể, mực nước đo lúc 20 giờ tại trạm Thác Giềng là 98,81 m, trên báo động 3 là 0,31 m. 

Tại trạm Chợ Mới mực nước 59,23 m, trên báo động 3 là 1,23 m. Đặc biệt, tại trạm Gia Bẩy mực nước 29,66 m, trên báo động 3 là 2,66 m. 

Trên sông Năng tại trạm đo Ba Bể mực nước ở mức 157,96 m, trên báo động 3 là 1,46 m.

Tin liên quan

7 người chết và mất tích trong mưa lũ sau bão Matmo

7 người chết và mất tích trong mưa lũ sau bão Matmo

Mưa lũ sau bão Matmo (bão số 11) ở các địa phương đã làm 7 người chết và mất tích.

Khám phá thêm chủ đề

thái nguyên Mưa lũ Lũ sông cầu Ngập lụt mưa lớn bão Matmo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận