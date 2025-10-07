6 người chết và mất tích do mưa lũ ở Thái Nguyên

Cuộc họp ứng phó mưa lũ ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11) do Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì.

Huy động toàn bộ công an, quân đội ứng phó mưa lũ

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết đến cuối giờ chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh có 3 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường kiểm tra công tác ứng phó lũ lớn trên sông Cầu tại địa bàn P.Phan Đình Phùng ẢNH: CỔNG TTĐT TỈNH THÁI NGUYÊN

Đến tối nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đang lên chậm, tuy nhiên một số xã phía nam có khả năng ngập sâu trong những ngày tới.

Theo bà Loan, các địa phương chủ động ứng phó từ sớm nhưng lượng mưa lớn, lũ dâng nhanh, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn, gây ra nhiều thiệt hại.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, cho biết ngay từ đầu, các cấp trong tỉnh huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng các đơn vị quân đội, công an và dân quân tự vệ tổ chức ứng cứu, hỗ trợ người dân.

Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động toàn bộ quân số, ngoài ra Bộ Công an chi viện 100 cán bộ, chiến sĩ tập trung di chuyển, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện nay, Thái Nguyên còn 10/38 tuyến đường tỉnh bị chia cắt, cô lập; ngành giao thông, xây dựng đang khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, khắc phục, thông tuyến sớm nhất.

Khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ

Tại cuộc họp, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh mực nước ở nhiều sông đã vượt báo động cấp 3, diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp, cần tuyệt đối không chủ quan và yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì ứng trực ở mức cao nhất, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, cán bộ cấp xã phải bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến, kịp thời báo cáo và triển khai phương án ứng phó mưa lũ.

Cũng theo ông Sơn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Quân khu 1 hỗ trợ triển khai công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường sau lũ, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường lưu ý, sau mưa lũ là nguy cơ sạt lở đất, sụt lún, cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn, đặc biệt quan tâm đến các trường nội trú, bán trú, công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối về điện, nước.

Ông Trịnh Xuân Trường giao UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đánh giá thiệt hại, chủ động công bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực xung yếu, khi đủ điều kiện triển khai kịp thời các biện pháp cứu trợ, hỗ trợ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu, huy động tổng lực phương tiện, nhân lực để nhanh chóng khôi phục hạ tầng, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định tình hình, đưa cuộc sống trở lại bình thường.