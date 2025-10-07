7 người chết và mất tích trong mưa lũ sau bão Matmo

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), báo cáo từ các địa phương cập nhật đến 21 giờ ngày 7.10 ghi nhận nhiều thiệt hại do mưa lũ ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo (bão số 11).

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt nhiều phường ở Thái Nguyên trong ngày 7.10 ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Cụ thể, mưa lũ đã làm 7 người chết và mất tích, trong đó có 3 người chết (Thanh Hóa 2 người, Cao Bằng 1 người); 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người).

Các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên đã thống kê có 214 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại; 9.798 ngôi nhà bị ngập lụt.

Mưa lũ gây ngập úng, thiệt hại hơn 10.055 ha lúa, hoa màu; cuốn trôi trên 43.000 con gia súc, gia cầm, trong đó tập trung nhiều nhất ở Thái Nguyên và Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận 542 điểm ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Đối với sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn), theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân theo nhận định ban đầu do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/giây, dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Trong sự cố này, chính quyền địa phương phải sơ tán 23 hộ với 101 người đến nơi an toàn.

Bằng mọi biện pháp, phải tiếp cận vùng mưa lũ ngập sâu

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh thành phố ở Bắc bộ và Thanh Hóa.

Đến tối 7.10, nhiều đường phố ở Thái Nguyên vẫn còn ngập sâu do nước sông Cầu tiếp tục dâng cao ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương trên lưu vực sông Thái Bình, sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.

Các địa phương tập trung rà soát khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

[FLYCAM] Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử, Thái Nguyên mênh mông nước bạc

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công thương chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các hồ thủy điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn ở khu vực bị ngập lụt trong mưa lũ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương có liên quan trong công tác vận hành liên hồ để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.