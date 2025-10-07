Máy bay quân đội sẵn sàng cứu hộ, tiếp tế khu vực cô lập do mưa lũ

Theo đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng tham mưu về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11).

Lũ cuồn cuộn chảy qua đập Ba Ba Tắc Cun (Thái Nguyên) ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Bộ Tư lệnh Quân khu: 1, 2, 3, 4 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chính quyền và nhân dân, rà soát kỹ từng khu vực, địa bàn dân cư, đê điều, kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, chủ động di dời, sơ tán khẩn cấp các hộ dân ở khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn...

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm... tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh.

Các tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2 theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá do bão số 11 và hoàn lưu bão gây ra.

Tổ chức kiểm tra, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Các quân đoàn, binh chủng, Bộ tư lệnh: thủ đô Hà Nội, 86, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Tập đoàn Viettel chủ động có các biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc bảo đảm kết nối thông tin, thông suốt giữa trung ương và địa phương, các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với Quân khu: 1, 2, 3, 4 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời vực.