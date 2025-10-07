Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn: Thiệt hại ban đầu 50 tỉ

Đan Thanh
Đan Thanh
07/10/2025 16:42 GMT+7

Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỉ đồng.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) vừa có báo cáo nhanh về sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (tỉnh Lạng Sơn). Theo đó, đập bị vỡ khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10, chiều dài khoảng 4 - 5 m, sâu 3 - 4 m.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn: Thiệt hại ban đầu 50 tỉ - Ảnh 1.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỉ đồng

ẢNH: MXH

Theo nhận định ban đầu, do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/giây dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỉ đồng, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ảnh hưởng từ vụ vỡ đập này gồm 3 thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó, 23 hộ với 101 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, đã được di dời đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Tiến đã khẩn trương thông báo bằng các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, Zalo nhóm… đến các thôn xung quanh và các xã hạ du Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền các xã thông báo cho nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cạnh đó, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Q3B vẫn đang bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác ứng phó.

Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 có công suất lắp máy 2,4 MW, diện tích lưu vực 325 km2, lưu lượng nước 1.572 m3.

Do ảnh hưởng của cơn bão Matmo (bão số 11), từ sáng 6.10 đến sáng 7.10, trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to.

Lưu lượng nước do nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 cập nhật lúc 9 giờ ngày 7.10 như sau: lưu lượng nước về hồ 1.181 m3/giây, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/giây.

Lưu lượng nước do nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 cập nhật lần cuối lúc 12 giờ ngày 7.10 như sau: lưu lượng nước về hồ 1.562 m3/giây; lưu lượng nước về hạ du 1.562m3/giây. Đến 13 giờ 30 ngày 7.10 đã gây ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Tin liên quan

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10, đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ, địa phương đang triển khai di dân vùng hạ du.

Khám phá thêm chủ đề

thủy điện Bắc Khê 1 vỡ đập thủy điện bão số 11 Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 Lạng Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận