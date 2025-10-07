Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn: Thiệt hại ban đầu 50 tỉ

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) vừa có báo cáo nhanh về sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (tỉnh Lạng Sơn). Theo đó, đập bị vỡ khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10, chiều dài khoảng 4 - 5 m, sâu 3 - 4 m.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỉ đồng ẢNH: MXH

Theo nhận định ban đầu, do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/giây dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỉ đồng, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ảnh hưởng từ vụ vỡ đập này gồm 3 thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó, 23 hộ với 101 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, đã được di dời đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Tiến đã khẩn trương thông báo bằng các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, Zalo nhóm… đến các thôn xung quanh và các xã hạ du Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền các xã thông báo cho nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cạnh đó, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Q3B vẫn đang bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác ứng phó.

Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 có công suất lắp máy 2,4 MW, diện tích lưu vực 325 km2, lưu lượng nước 1.572 m3.

Do ảnh hưởng của cơn bão Matmo (bão số 11), từ sáng 6.10 đến sáng 7.10, trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to.

Lưu lượng nước do nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 cập nhật lúc 9 giờ ngày 7.10 như sau: lưu lượng nước về hồ 1.181 m3/giây, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/giây.

Lưu lượng nước do nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 cập nhật lần cuối lúc 12 giờ ngày 7.10 như sau: lưu lượng nước về hồ 1.562 m3/giây; lưu lượng nước về hạ du 1.562m3/giây. Đến 13 giờ 30 ngày 7.10 đã gây ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.