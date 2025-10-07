Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, theo thông tin qua điện thoại từ bà Đinh Thị Thu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10, đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Địa phương đang triển khai hỗ trợ di dân vùng hạ du.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10

ẢNH:MXH

Trao đổi với Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp xác nhận về vụ vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 và cho biết, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trên đường đến hiện trường.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn: Phát hiện vết nứt từ buổi sáng

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, vụ vỡ đập thủy điện xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10 nhưng trước đó, từ sáng nay, chủ công trình đã phát hiện một số vết nứt trên thân đập nên đã chủ động thông báo đến chính quyền địa phương và phối hợp hỗ trợ sơ tán người dân ở hạ du, rất may chưa ghi nhận thiệt hại về người.

"Đập thủy điện Bắc Khê 1 chỉ là công trình nhỏ nhưng dù sao vỡ đập thủy điện trong bối cảnh hiện nay sẽ gây hoang mang trong dư luận xã hội nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra", ông Hiệp nói.

Thủy điện Bắc Khê 1 do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 là chủ đầu tư trực tiếp quản lý, hồ thủy điện này có dung tích toàn bộ là 4,774 triệu m3; hữu ích là 0,509 triệu m3. Công suất lắp máy là 2,4 MW.

Cao trình mực nước dâng bình thường là 200,00 m; cao trình mực nước chết là 199,00 m; cao trình mực nước lũ kiểm tra là 202,36 m; cao trình mực nước lớn nhất thiết kế là 202,02 m.