Thời sự

Thủy điện Tuyên Quang mở 6 cửa xả lũ

Đỗ Tú
Đỗ Tú
30/09/2025 09:00 GMT+7

Tính đến 7 giờ sáng ngày 30.9, hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở 4 cửa xả lũ và tiếp tục mở dần 2 cửa còn lại để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa và phòng, chống mưa lũ.

Thông tin từ Công ty thủy điện Tuyên Quang cho biết, lúc 6 giờ sáng nay 30.9, mực nước thượng lưu hồ là 119,95 m; lưu lượng nước ra là 2.481 m3/s; lưu lượng nước về hồ là 5.489 m3/s và tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 6 cửa xả lũ- Ảnh 1.

Thủy điện Tuyên Quang mở 6 cửa xả lũ

ẢNH: ĐỖ TÚ

Để đảm bảo an toàn công trình, Công ty thủy điện Tuyên Quang sẽ thực hiện mở cửa xả đáy.

Theo đó, mở dần hoặc mở liên tiếp 4 cửa xả đáy còn lại (hoặc mở thêm các xả mặt tùy theo lưu lượng nước về hồ) để khi mực nước hồ đạt cao trình 120,5 m toàn bộ các cửa xả đáy, xả mặt và các cửa lấy nước vào tuabin đã được mở hết. 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo đến người dân chủ động các phương án để đảm bảo an toàn khi mực nước sông lên cao; tuyệt đối không đi vào khu vực vùng trũng, không đánh cá, vớt củi trên sông.

