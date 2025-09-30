Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lào Cai hứng chịu hoàn lưu bão số 10, sạt lở đất, nhiều người tháo chạy

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
30/09/2025 08:23 GMT+7

Khi đoàn ô tô đang dừng đỗ trên đường quốc lộ 4D (tỉnh Lào Cai) thì nhiều người phát hiện sắp xảy ra sạt lở nên vội vàng tháo chạy đến khu vực an toàn. Sau khi đất đá rơi xuống, hàng chục người bên trong ô tô tiếp tục tháo chạy.

Sáng 30.9, một lãnh đạo P.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ sạt lở đất đá rơi trúng nhiều ô tô.

Lào Cai hứng chịu hoàn lưu bão số 10, sạt lở đất, nhiều người tháo chạy- Ảnh 1.

Người dân tháo chạy sau khi đất đá rơi trúng các xe ô tô trên quốc lộ 4D

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 29.9, hàng loạt phương tiện gồm một ô tô 16 chỗ, 4 xe con, 1 xe bồn và 1 xe tải phải dừng lại vì trên quốc lộ 4D (P.Sa Pa) xảy ra sạt lở.

Ở thời điểm này, nhiều người phát hiện đất đá trên ta luy dương có dấu hiệu tiếp tục sạt xuống nên vội chạy ra khỏi các phương tiện đi vào nhà dân bên đường. Chỉ sau ít phút, đất đá từ trên cao trút mạnh xuống, rơi trúng nhiều phương tiện dừng dưới quốc lộ 4D.

Khi thấy không còn hiện tượng sạt lở, khoảng 10 người khác từ trong xe tiếp tục chạy thoát ra bên ngoài.

Theo vị lãnh đạo P.Sa Pa, vụ sạt lở trên quốc lộ 4D không gây thương vong nhưng khiến nhiều xe ô tô bị hư hại.

"Hiện tuyến đường vẫn chưa thể thông vì sạt lở. Lực lượng chức năng đã tổ chức cấm đường để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Ớn lạnh khoảnh khắc sạt lở đất cuốn ô tô xuống vực sâu 20 mét

Chiều 29 - 30.9, Lào Cai hứng chịu mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi). Nhiều tuyến tỉnh lộ trên địa bàn xuất hiện sạt lở, giao thông bị chia cắt. Tại Tà Si Láng, lượng mưa trong ngày ghi nhận hơn 250 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, P.Cầu Thia phải di dời 90 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở; xã Hạnh Phúc và Trạm Tấu có 26 ngôi nhà hư hỏng.

Cũng trong ngày 29.9, trên địa bàn P.Sa Pa xảy ra vụ sạt lở tại cung đường lên bản Cát Cát khiến ô tô chở 3 người bên trong rơi xuống vực sâu khoảng 20 m. Rất may, vụ sạt lở không gây ra thiệt hại về người.

Sạt lở Đất đá rơi trúng ô tô Tháo chạy Sa Pa quốc lộ 4D Lào Cai hoàn lưu bão số 10 bão bualoi
