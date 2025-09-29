Sạt lở cuốn trôi 3 người và ô tô xuống vực sâu 20 m

Trao đổi với Thanh Niên tối 29.9, một lãnh đạo UBND P.Sa Pa (Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở cuốn trôi một xe ô tô xuống vực sâu.

Hình ảnh xe ô tô trên đường lên bản Cát Cát trước thời điểm gặp nạn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, xe ô tô chở 3 người địa phương đang di chuyển trên đường lên bản Cát Cát thì dừng lại vì phía trước có chướng ngại vật. Lúc này, đất đá cùng cây cối bên sườn đồi bất ngờ bị sạt lở, đẩy phương tiện xuống vực sâu khoảng 20 m.

Tiếp nhận thông tin, UBND P.Sa Pa đã lập tức huy động lực lượng chức năng cùng phương tiện đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

"Cả 3 nạn nhân sau đó đã được giải cứu thành công và không ai bị thương. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo và cấm đường, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp đất đá sạt lở. Phường cũng đang lên phương án cẩu xe ô tô dưới vực lên", vị lãnh đạo P.Sa Pa cho biết thêm.

Liên quan đến cơn bão số 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ hôm nay 29.9 đến ngày mai 30.9, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai.

Lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nhiều xã, phường tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.