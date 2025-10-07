Đến vùng lũ sửa xe máy, đồ điện tử miễn phí

"Không quen biết mà các anh tốt quá!"

Những ngày qua, nhóm thợ điện lạnh của ông Trần Văn Quang (50 tuổi, xã Nông Cống) đến từng thôn ở các xã ngập sâu như Thắng Lợi, Nông Cống (H.Nông Cống cũ) sửa máy giặt, tủ lạnh miễn phí. Nhóm thợ khoảng 10 người, hôm thì tập trung ở nhà văn hóa, hôm lại ở góc ngã tư đường, đi nhiều nơi để giúp nhiều người hơn. Nhìn hình ảnh hàng loạt thiết bị đang chờ sửa đặt bên đường, cộng đồng mạng xúc động trước hành động của những người thợ tâm huyết.

Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa ra sức giúp người dân quê hương nhanh chóng có phương tiện đi lại sớm nhất Ảnh: NVCC

"Chúng tôi không thống kê nhưng chắc đã sửa được cả ngàn thiết bị cho bà con. Riêng ngày 4.10, chỉ với 9 người, nhóm đã sửa gần 300 máy, chủ yếu là tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước...", ông Quang nói.

Khi người dân đem thiết bị đến, các thợ kiểm tra, báo ngay tình trạng. Máy nào sửa nhanh thì dặn người dân chờ, máy nào cần để lại thì hẹn cuối ngày đến lấy. Với những máy hư hỏng nhẹ, công sửa hay thay phụ tùng khoảng dưới 350.000 đồng thì sẽ được miễn phí. Các máy hỏng nặng, chi phí cao nằm ngoài khả năng hỗ trợ, nhóm sẽ báo lại cho người dân.

Người dân đem thiết bị đến nhờ nhóm ông Quang sửa chữa Ảnh: NVCC

Ông Vũ Thế Nhu (59 tuổi, ở thôn Cẩm, xã Nông Cống) cho biết: "Nhà tôi có cái tủ lạnh nhỏ, các con mua để ba mẹ trữ thức ăn mùa bão lũ, nhưng bị ngâm nước. Nghe hàng xóm bảo có các anh thợ sửa ở nhà văn hóa thôn nên 2 vợ chồng mang ra nhờ sửa. Các anh từ xa tới không quen biết mà tốt quá".

Nhưng đó chưa phải là tất cả, chỉ với một lời kêu gọi trên mạng xã hội, gần 100 thành viên Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa đã lên đường sửa miễn phí cho người dân hôm 3.10. Mục tiêu là hỗ trợ nhanh nhất có thể để mọi người có phương tiện đi lại nhưng vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Những người thợ giúp đỡ người dân vùng lũ Ảnh: NVCC

"Chúng tôi chia làm 3 nhóm phụ trách 3 địa bàn là những vùng bị ảnh hưởng nặng sau trận lũ lần này để sửa xe máy miễn phí. Chúng tôi không có gì hơn ngoài tay nghề, chuyên môn tốt nhất của những người thợ", ông Nguyễn Văn Hải, Hội trưởng Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa, cho biết.

Sẽ tiếp tục khi người dân cần

Ngày đầu tiên, 3 điểm sửa xe máy bố trí ở các nhà văn hóa thôn thuộc xã Nông Cống, xã Tượng Lĩnh và xã Thắng Lợi. Ngày thứ 2, hội mở rộng địa bàn thành 6 điểm, đến nhiều nơi hơn vì biết mọi người không thể dắt xe máy đi quá xa, chưa kể một số nơi nước lũ chưa rút hết.

Sau 2 ngày, hội đã sửa được khoảng 2.000 xe máy cho người dân vùng lũ. Xe máy ngâm lâu trong nước cần phải thay nhớt, lọc gió, sửa bugi… Những loại xe máy đời mới thì cần phải sửa thêm hệ thống điện.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên mạng xã hội người dân Thanh Hóa chia sẻ nhiều hình ảnh về các nhóm thợ điện lạnh, sửa xe máy hay các cửa hàng đều có hành động hưởng ứng chia sẻ với bà con đang gặp khó khăn. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hải cho biết đã nhận được sự hỗ trợ từ các thương hiệu, nhãn hàng dầu nhớt, phụ tùng… để sửa xe, thay dầu nhớt miễn phí cho bà con.

Ông Trần Văn Quang cũng nhận nhiều cuộc gọi từ các đồng nghiệp, mong muốn được góp sức đi cùng nhóm. Nhóm của ông hỗ trợ bà con đợt này đến hết ngày 6.10. Ông cho biết sẽ tiếp tục ghi nhận nhu cầu ở các nơi khác rồi sẽ hỗ trợ thêm đợt 2.

"Thiết bị của bà con hư hỏng nhiều lắm mà chúng tôi ban đầu chỉ có khoảng 10 thợ, may mà đến hôm qua (6.10) tăng cường thêm 10 người nữa. Vì thế chưa thể giúp hết tất cả người dân được. Mấy ngày qua anh em cũng đã đuối sức, nghỉ ít hôm chúng tôi sẽ tiếp tục", ông Quang chia sẻ.

Còn với Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa, khi giúp bà con quê nhà xong, hội lại tiếp tục nghĩ đến người dân ở khu vực khác. "Nếu sắp tới bão lũ còn gây ảnh hưởng tới các địa phương khác, chúng tôi sẽ lên đường. Năm 2020, chúng tôi từng đến sửa xe miễn phí ở vùng lũ Quảng Trị. Năm ngoái thì cùng nhau ra Lào Cai (Yên Bái cũ) để giúp đỡ mọi người", ông Hải nói thêm.