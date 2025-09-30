Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lắp đặt wifi miễn phí, 'cần câu' giúp người nghèo vươn lên bền vững

T.N
T.N
30/09/2025 08:02 GMT+7

Những năm gần đây, việc phủ sóng wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn, khu phố đang trở thành một bước tiến mới trong tiếp cận kỹ thuật số, nhất là ở khu vực nông thôn.

Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin, học tập mà còn là giải pháp thực tiễn giúp bà con nâng cao kiến thức, phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đây chính là "cần câu cơm", góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Lắp đặt wifi miễn phí, “cần câu” giúp người nghèo vươn lên bền vững - Ảnh 1.

Wifi cho người nghèo giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Ảnh: T.N

Điển hình, tại P.Hạc Thành (Thanh Hóa), việc xã hội hóa hệ thống wifi miễn phí đã giúp người dân dễ dàng cập nhật kiến thức, đặc biệt là về khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, mô hình kinh tế hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện ứng dụng vào thực tiễn, phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại các xã miền núi, việc triển khai hạ tầng cáp quang vẫn còn khó khăn do địa hình phức tạp, chính quyền địa phương đang phối hợp với doanh nghiệp mở rộng đường truyền di động, đảm bảo hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa cũng được hưởng lợi từ công nghệ số. Đây chính là minh chứng cho tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau", đưa tri thức đến tận những nơi khó khăn nhất.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ dân sử dụng dịch vụ y tế điện tử và thủ tục hành chính trực tuyến ngày càng cao, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện để hộ nghèo có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ công bằng và bình đẳng. Đây là minh chứng rõ nét cho việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", hướng đến việc mọi tầng lớp nhân dân đều được hưởng lợi từ thành quả phát triển kinh tế mang lại.

Việc sử dụng wifi miễn phí tại nhà văn hóa đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân nông thôn; góp phần nâng cao dân trí, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy thoát nghèo một cách bền vững. Nếu như trước đây nhà văn hóa chỉ là nơi hội họp, thì nay đã trở thành trung tâm tri thức số, hiện thực hóa khát vọng phát triển toàn diện, công bằng cho mọi người dân. Đặc biệt, đối với hộ nghèo, wifi miễn phí chính là "cần câu" giúp họ vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lực và tri thức của mình.

