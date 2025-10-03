Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Thắp lửa yêu thương, nấu cơm gửi người dân vùng lũ

Đỗ Tú
03/10/2025

Gió thét gào và mưa như trút nước, hàng nghìn hộ dân Tuyên Quang vật lộn giữa dòng nước lũ dâng cao kỷ lục. Trong cơn hoạn nạn ấy, sự sẻ chia, nghĩa đồng bào lại lần nữa thắp lên những ngọn lửa yêu thương ấm áp.

Dân mạng kêu gọi cùng nhau nấu đồ ăn

Những ngày này, ngập tràn trên các trang mạng xã hội là những dòng trạng thái chia sẻ hướng về các tỉnh, thành phố phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra. Tại Tuyên Quang, người dân vùng lũ đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia của hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh. 

Thắp lửa yêu thương, nấu cơm gửi người dân vùng lũ- Ảnh 1.

Nhân dân xã Chiêm Hoá vận chuyển những suất ăn đến vùng bị cô lập trên địa bàn xã

ẢNH: ĐỖ TÚ

Người có phòng, nhà ở rộng rãi thì cho bà con vùng ngập lụt di chuyển đến ở nhờ, thậm chí miễn phí cả ăn, uống; người có phương tiện thì sẵn sàng nhận chở đồ cứu trợ miễn phí; người có hàng thì hỗ trợ hàng; người có thể nấu cơm thì hỗ trợ các suất ăn; người biết lái xuồng thì tham gia giải cứu những người bị mắc kẹt, cô lập; người có thời gian thì hỗ trợ chia các suất ăn, tham gia trực tại các điểm ngập úng.

Có người thì làm "sợi dây kết nối" giữa những người cần được hỗ trợ với lực lượng cứu hộ, các hội, nhóm thiện nguyện… Tất cả đều gồng mình chạy đua cùng thời gian, với mong muốn giúp được nhiều nhất những người gặp nạn.

Bên cạnh phong trào gửi áo phao và đồ dùng thiết yếu, chiến dịch nấu cơm cứu trợ cho vùng ngập lụt cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Nhiều bài viết, video về hoạt động nấu cơm cứu trợ được chia sẻ khắp không gian mạng, càng giúp lan tỏa thông điệp yêu thương, chia sẻ và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. 

Không chỉ đáp lại bằng hàng nghìn lượt "thả tim" hay bình luận ngợi ca, ngày càng có nhiều người tham gia nấu cơm tặng người dân vùng lũ. Nhiều người bỏ công sức và thời gian để đóng gói hàng nghìn phần cơm, hy vọng làm ấm lòng đồng bào vùng lũ đang thiếu thốn đủ thứ vì thiên tai.

"Thấy bà con khổ quá, nhà cửa ngập hết, thức ăn không có, mình không thể ngồi yên được. Chúng tôi kêu gọi mọi người cùng nhau đóng góp", chị Nguyễn Khánh Hà, xã Bắc Quang, nói.

Với tinh thần "Ai có gì góp nấy", một bếp dã chiến được hình thành. Mọi người tự giác xắn tay vào việc. Gạo, thịt, rau củ quả, gia vị… được gom lại từ những gì còn sót lại sau mưa bão. Mùi khói bếp thoảng bay, tiếng xoong nồi lách cách nhanh chóng lấn át tiếng mưa ràn rạt. Chỉ trong 3 ngày bão lũ, đoàn của chị Hà đã huy động hơn 30 người, duy trì bếp ăn tại 4 điểm nấu, kịp thời cung cấp trên 1.000 suất cơm cho nhân dân vùng ngập lụt.

Tại các điểm tập kết khác ở phường Hà Giang 1, 2, phong trào nấu cơm cũng sôi nổi không kém. Chị Trần Thị Vân, P.Hà Giang 1, chia sẻ: "Tôi thấy nhà mình còn ít trứng, vườn còn ít rau. Tôi mang đến góp thêm, cùng mọi người nấu. Dù vất vả nhưng nhìn thấy bà con được nhận suất cơm nóng, gương mặt bớt đi vẻ mệt mỏi là chúng tôi vui rồi".

Thắp lửa yêu thương, nấu cơm gửi người dân vùng lũ- Ảnh 2.

MTTQ xã Vị Xuyên phối hợp nấu các suất ăn miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

ẢNH: ĐỖ TÚ

Còn chị Nguyễn Thị Thoa, một tình nguyện viên tại P.Hà Giang 2, cho hay: "Xem hình ảnh người dân vùng lũ chịu khổ và mất mát, tôi không thể ngồi yên được. Dù chỉ đóng góp phần công sức nhỏ nhưng tôi mong rằng những bữa cơm chúng tôi nấu sẽ giúp họ vơi đi phần nào khó khăn trước mắt".

"Suất cơm ngon nhất từng được ăn"

Sự nỗ lực của cộng đồng đã được chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội tại các địa phương đón nhận và phối hợp nhịp nhàng. 

Tại xã Vị Xuyên, MTTQ xã đã cùng nhân dân chuẩn bị bữa sáng, trưa và tối cho các hộ dân bị cô lập. Trong ngày 1.10, gần 2.000 suất ăn được nấu tại 4 điểm được vận chuyển đến các gia đình bị cô lập. 

Thắp lửa yêu thương, nấu cơm gửi người dân vùng lũ- Ảnh 3.

Các nhà hảo tâm chuyển những suất cơm nóng hổi cho bà con vùng lũ Nà Hang

ẢNH: ĐỖ TÚ

Chị Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vị Xuyên, cho biết từ 4 giờ sáng, mọi người đã tập hợp nhau lại để chuẩn bị bữa sáng và các nguyên liệu để nấu cơm trưa và tối. Ai cũng mong muốn được góp sức hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có rất nhiều điểm nấu cơm miễn phí, hàng nghìn suất cơm được nấu trong ngày bằng sự sẻ chia với phương châm ai có gì góp đó, người góp công, người góp của, cùng giúp các gia đình vùng lũ vững lòng vượt khó. 

Anh Mai Quốc Sỹ, xã Chiêm Hóa, xúc động: "Nước lên nhanh, gia đình chúng tôi không kịp di chuyển, nhận được những suất cơm miễn phí của bà con chúng tôi cảm động lắm. Chắc chắn đây sẽ là những suất cơm ngon nhất chúng tôi từng được ăn".

Chiều 1.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp 1.000 thùng mì tôm, hơn 300 thùng nước, 300 combo nhu yếu phẩm và huy động lực lượng công an, quân đội đưa đến tận nơi cho người dân tại phường Hà Giang 1, 2 đang bị cô lập do nước lũ lên cao. 

Cùng đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã phát động kêu gọi hỗ trợ nhân dân vùng lũ và tiếp nhận 1 tấn gạo hàng cứu trợ đầu tiên do Hợp tác xã sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung ủng hộ. Tỉnh đoàn Tuyên Quang cũng tức tốc thành lập các đoàn thanh niên tình nguyện, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Vẫn còn rất nhiều câu chuyện cảm động về những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp khác chưa thể kể hết. Tất cả đều là những câu chuyện đẹp khiến cuộc sống ấm áp hơn, tiếp thêm nghị lực cho những người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

