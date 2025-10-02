Hà Nội đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang

Ngày 2.10, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Hà Nội, đã ký ban hành văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang.

Nước trên sông Hồng tiếp tục dâng cao Ảnh: Tuấn Minh

Nội dung văn bản nêu rõ, hiện nay, mực nước các sông trên địa bàn thành phố đang ở mức cao.

Để chủ động đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị UBND các phường, xã ven đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của T.Ư và thành phố trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở và các sự cố có thể xảy ra.

Đồng thời thông báo ngay đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố theo quy định.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cùng với việc các hồ chứa thủy điện trên thượng lưu mở nhiều cửa xả lũ, mực nước sông Hồng đoạn qua địa phận thành phố lên rất nhanh, hiện nay đã vượt mức báo động cấp 1.

Một loạt xã, phường ven sông Hồng được nhận định sẽ bị ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng nếu lũ tiếp tục lên. Trong số này có các xã, phường: Hồng Vân, Chương Dương, Phú Xuyên, Đại Xuyên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì…

Căn cứ mực nước sông Hồng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ cấp 1 tại trạm thủy văn An Cảnh và trạm thủy văn Long Biên. Đồng thời, đề nghị các địa phương ven sông Hồng thi hành nghiêm chỉnh quy định khi có báo động lũ.

(Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội).