4 việc cần làm ngay để 'cứu' ô tô sau mưa bão, ngập lụt

Sau những trận mưa bão, nhiều tuyến đường ở các đô thị lớn ngập sâu, khiến hàng loạt ô tô bị chết máy, ngâm nước nhiều giờ. Không ít chủ xe vì thiếu kinh nghiệm xử lý đã vô tình làm xe hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Do đó, theo chuyên gia kỹ thuật ô tô, với những trường hợp ô tô bị ngập nước vì mưa bão, chủ xe cần làm ngay 4 việc sau đây để hạn chế thiệt hại cho phương tiện.

Rửa sạch toàn bộ ngoại thất và gầm xe

Ngay khi nước rút, việc đầu tiên cần làm là vệ sinh toàn diện cho chiếc xe. Sau mưa bão, bùn đất, rác thải và cả hóa chất từ nước cống thường bám chặt vào thân vỏ, gầm xe và khoang động cơ. Nếu để lâu, chúng có thể gây gỉ sét khung gầm, ăn mòn chi tiết kim loại và làm hư hỏng hệ thống điện.

Ô tô bị ngập nước trước hết cần được vệ sinh kỹ lưỡng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Các garage ô tô khuyến nghị chủ xe nên rửa sạch gầm và hốc bánh, đồng thời lau khô bề mặt sơn để tránh ẩm mốc. Tốt nhất là đưa xe đến trung tâm chăm sóc ô tô, sử dụng dung dịch chuyên dụng để làm sạch khoang máy và gầm xe.

Không khởi động xe sau khi bị ngập nước

Một sai lầm phổ biến là nhiều người nôn nóng khởi động xe ngay sau khi nước rút. Hành động này dễ gây ra hiện tượng "thủy kích" - nước lọt vào buồng đốt, làm cong tay biên, gãy piston, khiến động cơ hư hỏng nặng. Đây chính là lỗi nặng nhất và sửa chữa tốn kém nhất khi ô tô bị ngập.

Nếu xe bị thủy kích thì việc cố khởi động lại máy sẽ dẫn đến hậu quả khó lường hơn ẢNH: TUẤN MINH

Chính vì vậy, trường hợp nghi ngờ xe đã bị nước xâm nhập, điều đầu tiên chủ xe cần làm là kiểm tra khoang máy, ống xả và lọc gió. Trong trường hợp có dấu hiệu ngập sâu, cách tốt nhất là gọi cứu hộ đưa xe về garage uy tín để kiểm tra, thay vì tự xử lý tại chỗ.

Kiểm tra kỹ nội thất và hệ thống điện

Sau mưa bão, nước có thể len lỏi vào ca-bin qua khe cửa hoặc sàn xe. Điều này khiến thảm lót, ghế ngồi bị ẩm mốc, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ chập cháy hệ thống điện tử như màn hình, cảm biến, túi khí hay các nút bấm điều khiển.

Nếu không có kỹ năng để tự kiểm tra và "sơ cứu" cho ô tô sau khi bị ngập nước, tốt nhất chủ xe nên đưa xe đến đại lý hoặc các garage chuyên nghiệp ẢNH: T.N

Vì vậy, sau khi nước rút, chủ xe nên tháo thảm sàn, lau khô hoặc phơi nắng để tránh nấm mốc. Đồng thời cần kiểm tra hoạt động của đèn, còi, cửa kính, gương gập điện và hệ thống điều hòa. Với những xe ngập sâu, việc tháo ghế, sấy khô toàn bộ nội thất và vệ sinh hệ thống lạnh là cần thiết để loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi. Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo, những quá trình này nhìn chung khá phức tạp và đòi hỏi phải có kỹ năng, hiểu biết về xe. Do đó, nếu không thực sự nắm chuyên môn, tốt nhất vẫn nên mang xe đến đại lý hoặc garage.

Kiểm tra dầu máy, hộp số và các chất lỏng

Một bước "sơ khám" quan trọng khác cũng không thể bỏ qua là kiểm tra toàn bộ dầu và dung dịch trên xe, gồm dầu động cơ, dầu hộp số, dầu phanh và nước làm mát. Khi nước tràn vào động cơ, dầu máy thường chuyển sang màu trắng đục hoặc loãng như cà phê sữa. Nếu phát hiện tình trạng này, chủ xe cần thực hiện thay thế ngay.

Ngoài ra, bình ắc-quy cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu phát hiện bất thường, chủ xe nên thay thế hoặc vệ sinh để tránh hư hỏng về sau.