Sai lầm khi lái xe dưới mưa bão, tài xế cần tránh

Thời tiết tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Mưa to, gió mạnh không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm mà còn gây ra tình trạng ngập cục bộ nhiều tuyến đường ở đô thị khiến việc lái ô tô dưới mưa bão trở thành thử thách không nhỏ cho các tài xế.

Thực tế vẫn có không ít vụ tai nạn xảy ra khi lái ô tô dưới trở mưa bão mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những sai lầm trong việc làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách hay chủ quan khi đi qua đoạn đường ngập… của tài xế.

Lái ô tô dưới trời mưa bão trở thành thử thách không nhỏ cho tài xế Ảnh: B.H

Hơn 10 năm kinh nghiệm lái ô tô, anh L.T.T ngụ TP.HCM cho biết: "Khi trời mưa bão, tầm nhìn sẽ bị hạn chế rất nhiều, mặt đường cũng trơn trượt hơn so với bình thường. Đặc biệt, có những đoạn đường khó lường trước địa hình do bị ngập nước. Vì vậy, đòi hỏi người lái phải luôn duy trì sự tập trung để đảm bảo an toàn. Tai nạn xảy ra, đôi khi xuất phát từ những sai lầm của tài xế".

Dưới đây là những sai lầm khi lái ô tô dưới mưa bão, tài xế cần tránh:

Liên tục "nháy" đèn pha, bật đèn khẩn cấp

Khi lái ô tô dưới mưa bão, nhiều tài xế thường nháy đèn pha hoặc bật đèn hazard light để tăng khả năng nhận diện. Tuy nhiên, hành động này có thể dẫn đến những hiểu lầm nguy hiểm cho các phương tiện khác. Nếu quá lạm dụng việc nháy đèn hay bật đèn cảnh báo nguy hiểm sẽ không giúp cải thiện khả năng nhận diện mà ngược lại sẽ gây lóa mắt cho người đi ngược chiều, đặc biệt trong điều kiện đường trơn trượt dễ mất lái.

Nếu bật đèn khẩn cấp liên tục, người lái sẽ bị hạn chế khả năng ra tín hiệu khi muốn chuyển làn hoặc rẽ hướng Ảnh: Otodetik

Bên cạnh đó, nếu bật đèn khẩn cấp liên tục, người lái sẽ bị hạn chế khả năng ra tín hiệu khi muốn chuyển làn hoặc rẽ. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện qua các giao lộ tầm nhìn đã hạn chế. Do đó, trường hợp buộc phải lái xe dưới trời mưa, nên chú ý bật đèn pha ở chế độ đèn chiếu gần (đèn cos) để sẽ giúp các xe ngược hướng và xe phía sau dễ nhận diện. Nếu mưa to, tầm nhìn kém nên kết hợp bật đèn sương mù.

Phóng nhanh, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dù tầm nhìn hạn chế

Đây là sai lầm phổ biến nhất của các tài xế khi lái xe dưới trời mưa bão, đồng thời cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Thực tế, khi trời mưa một số tài xế vẫn điều khiển xe phóng nhanh, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía, dù vẫn tuân thủ giới hạn tốc độ cho phép. Tuy nhiên, việc tầm nhìn bị hạn chế, phanh ướt, mặt đường trơn trượt sẽ tác động đáng kể để việc xử lý khi muốn giảm tốc độ hay dừng xe.

Dù không vượt quá tốc độ quy định nhưng khi độ bám đường giảm do trời mưa sẽ khiến quãng đường phanh (tính từ khi đạp phanh cho đến khi xe dừng lại) dài hơn so với khi xử lý trong thời tiết bình thường. Do đó, rất dễ dẫn đến va chạm với các phương tiện đi phía trước. Thậm chí, việc phóng nhanh còn khiến tài xế không kịp xử lý khi bất ngờ gặp "ô trâu, ổ gà" ngập nước. Những trước hợp này rất dễ khiến xe bị hư hỏng nặng.

Việc phóng nhanh còn khiến tài xế không kịp xử lý khi bất ngờ gặp "ô trâu, ổ gà" ngập nước Ảnh: B.H

Trong các tuyến đường đô thị, khi trời mưa người lái xe máy thường có tâm lý nóng vội muốn đi nhanh để tránh mưa hay thắng gấp khi gặp ổ gà ngập nước… Do đó, nếu tài xế điều khiển ô tô không giảm tốc độ nhất là khi đi qua các giao lộ sẽ rất dễ va chạm với xe máy.

Không chú ý quan sát khi lái xe qua các đoạn đường ngập nước

Một sai lầm khác không ít tài xế mắc phải là cố gắng lái xe qua khu vực ngập sâu mà không chú ý quan sát, đánh giá được mực nước. Thông thường mưa lớn sau bão thường khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Nếu không chú quan sát các phương tiện xung quanh để đánh giá độ sâu ngập nước, tài xế sẽ phải trả giá rất đắt. Xe có thể chết máy, thủy kích động cơ hoặc mất lái do dòng chảy mạnh. Do đó, trong trường hợp buộc phải đi qua những đoạn đường ngập nước, tài xế cần đi chậm, giữ ga đều và tuyệt đối không dừng giữa đoạn ngập.