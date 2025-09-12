Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe

Cách tự thay lọc gió điều hòa ô tô tại nhà

Tâm Võ
Tâm Võ
12/09/2025 10:53 GMT+7

Điều kiện giao thông tại Việt Nam khá nhiều bụi bẩn nên lọc gió điều hòa ô tô nhanh xuống cấp. Tuy nhiên, một vài thao tác đơn giản có thể giúp chủ xe tự thay thế tại nhà, không cần tới garage.

Cách tự thay lọc gió điều hòa ô tô tại nhà

Với điều kiện giao thông tại Việt Nam, lọc gió điều hòa ô tô nhanh bị bám bụi, ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong cabin. Các chuyên gia khuyến cáo nên thay mới sau quãng đường khoảng 15.000 - 20.000 km để đảm bảo sức khỏe và duy trì hiệu quả làm mát.

Cách tự thay lọc gió điều hòa ô tô tại nhà - Ảnh 1.

Lọc gió điều hòa ô tô bẩn có thể ảnh hưởng tới chất lượng làm mát, sức khoẻ người ngồi trong xe

ẢNH: BÁ HÙNG

Việc thay lọc gió điều hòa khá đơn giản, không nhất thiết phải mang xe đến garage. Chủ xe chỉ cần mở hộc để đồ bên ghế phụ, tháo chốt giữ để hạ toàn bộ hộc xuống, sau đó rút lõi lọc cũ ra ngoài. Khi lắp lõi lọc mới, cần chú ý mũi tên in trên lọc để đặt đúng chiều luồng gió. Cuối cùng, đưa hộc để đồ về vị trí ban đầu. 

Với thao tác này, người dùng hoàn toàn có thể tự đặt mua lọc gió điều hòa và thay tại nhà, tiết kiệm chi phí và chủ động hơn trong việc chăm sóc xe. 

