Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Rủi ro khi thay lốp tại các tiệm sửa xe máy

Chí Tâm
Chí Tâm
29/09/2025 10:15 GMT+7

Từ lốp xe cũ tân trang đến hàng giả gắn mác thương hiệu lớn... việc thay lốp tại các tiệm sửa xe máy nhỏ lẻ có thể khiến người dùng trả giá vì nguy cơ mất an toàn khá cao.

    Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Hoàng Phước (phường Hiệp Bình, TP.HCM), cho biết từng rơi vào tình huống bị thủng lốp xe giữa đường do cán phải đinh. Được người dân chỉ dẫn, anh vào một tiệm sửa xe máy cách đó khoảng 100 m để thay lốp. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, xe lại tiếp tục xì hơi. "Khi mang đến xưởng dịch vụ của đại lý để kiểm tra, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện lốp trước đó thực chất là lốp tân trang, đã từng bị vá hai lỗ", anh Phước chia sẻ.

    Anh T.V.H ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM, cũng kể lại việc từng đồng ý thay lốp tại một tiệm sửa xe nhỏ gần nhà. Tuy nhiên chỉ sau một tuần sử dụng, bánh sau xe liên tục bị xịt. Khi đem kiểm tra, anh mới phát hiện van lốp bị rò hơi do thợ làm không đúng kỹ thuật.

    Rủi ro khi thay lốp tại các tiệm sửa xe máy - Ảnh 1.

    Các cửa hàng lớn thường có thiết bị chuyên dụng để tháo lốp xe máy

    ẢNH: T.N

    Thực tế cho thấy, không ít người điều khiển xe máy lâm vào cảnh xịt lốp bất ngờ giữa đường. Thay vì tìm đến các cửa hàng lớn, nhiều người chọn giải pháp nhanh gọn là ghé vào tiệm sửa hoặc rửa xe nhỏ lẻ để vá, bơm hơi. Từ chỗ chỉ có nhu cầu khắc phục tạm thời, không ít khách hàng bị thuyết phục thay luôn lốp mới với giá rẻ, trong khi nguy cơ tiềm ẩn cho sự an toàn lại rất lớn.

    Nói về những rủi ro khi thay lốp tại các cửa hàng sửa chữa xe máy nhỏ lẻ, anh Lê Minh Nghĩa, kỹ thuật viên một cửa hàng chuyên bảo dưỡng xe máy tại TP.HCM cho rằng nguồn gốc sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất. Theo anh Nghĩa, thị trường có không ít loại lốp nhái, lốp giả các thương hiệu lớn hoặc lốp tân trang được "bùa phép" từ lốp cũ. 

    "Bề ngoài chúng được sơn, dặm gai rất giống hàng mới, người dùng khó phân biệt, nhưng khả năng bám đường và độ bền cực kém", anh Nghĩa cảnh báo. Ngoài ra, việc tháo lắp không đúng kỹ thuật cũng dễ dẫn đến tình trạng xì lỗ mọt do mép mâm bị hở, lớp sơn lót bong ra khiến mâm và lốp không kín hơi.

    Rủi ro khi thay lốp tại các tiệm sửa xe máy - Ảnh 2.

    Người dùng nên chú ý các thông số khi thay lốp ô tô, đặc biệt là số DOT (thời gian sản xuất)

    ẢNH: T.N

    Thực tế cho thấy, nhiều lốp bộ lốp cũ đã từng thủng, rách, được vá lại và tân trang như mới để qua mặt khách hàng. Với người tiêu dùng thiếu kinh nghiệm, việc nhận ra sự khác biệt giữa các loại lốp này là tương đối khó. Với lốp xe cũ, khung lốp đã yếu, không còn khả năng chịu lực nên dễ nứt, nổ khi di chuyển liên tục. 

    Ngoài yếu tố hàng giả, hàng tân trang, việc thay lốp ở các tiệm nhỏ lẻ còn đối mặt với nguy cơ sử dụng sản phẩm tồn kho lâu ngày, bị lão hóa do cao su. Khi cao su xuống cấp, lốp nhanh rạn nứt, giảm tuổi thọ, trong khi người dùng vẫn lầm tưởng đang dùng lốp mới. 

    Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyên người dùng nên thay lốp tại đại lý chính hãng hoặc cửa hàng phân phối có uy tín. Khi lựa chọn, cần chú ý kiểm tra tem chống hàng giả, mã DOT in trên thành lốp để xác định thời gian sản xuất. Quan trọng hơn, nếu gặp lời mời chào thay lốp của thương hiệu lớn nhưng giá rẻ bất thường, cần tỉnh táo cân nhắc, bởi rất có thể đó là sản phẩm nhái hoặc lốp tân trang.

    Tin liên quan

    5 thói quen của người dùng khiến lốp ô tô nhanh mòn

    5 thói quen của người dùng khiến lốp ô tô nhanh mòn

    Một số người dùng ô tô thắc mắc lốp ô tô thực tế nhanh mòn hơn so với thời gian sử dụng được khuyến cáo, tuy nhiên bên cạnh lỗi kỹ thuật… nguyên nhân lốp xe mòn nhanh lại đến từ chính những thói quen của người dùng ô tô.

    Tại sao nên kiểm tra lốp xe trước khi chạy trên cao tốc?

    Thành lốp ô tô bị thủng rách, vì sao không nên vá để tiếp tục sử dụng?

    Khám phá thêm chủ đề

    Sửa xe máy thay lốp xe lốp xe máy Sửa xe Lốp xe thay lốp
    Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
    Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
    Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
    Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
    Podcast Bạn đọc Rao vặt
    Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

    Hotline

    0906 645 777

    Liên hệ quảng cáo

    0908 780 404

    Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

    Phó tổng biên tập: Hải Thành

    Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

    Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

    Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

    Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận