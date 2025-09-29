Rủi ro khi thay lốp tại các tiệm sửa xe máy

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Hoàng Phước (phường Hiệp Bình, TP.HCM), cho biết từng rơi vào tình huống bị thủng lốp xe giữa đường do cán phải đinh. Được người dân chỉ dẫn, anh vào một tiệm sửa xe máy cách đó khoảng 100 m để thay lốp. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, xe lại tiếp tục xì hơi. "Khi mang đến xưởng dịch vụ của đại lý để kiểm tra, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện lốp trước đó thực chất là lốp tân trang, đã từng bị vá hai lỗ", anh Phước chia sẻ.

Anh T.V.H ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM, cũng kể lại việc từng đồng ý thay lốp tại một tiệm sửa xe nhỏ gần nhà. Tuy nhiên chỉ sau một tuần sử dụng, bánh sau xe liên tục bị xịt. Khi đem kiểm tra, anh mới phát hiện van lốp bị rò hơi do thợ làm không đúng kỹ thuật.

Các cửa hàng lớn thường có thiết bị chuyên dụng để tháo lốp xe máy ẢNH: T.N

Thực tế cho thấy, không ít người điều khiển xe máy lâm vào cảnh xịt lốp bất ngờ giữa đường. Thay vì tìm đến các cửa hàng lớn, nhiều người chọn giải pháp nhanh gọn là ghé vào tiệm sửa hoặc rửa xe nhỏ lẻ để vá, bơm hơi. Từ chỗ chỉ có nhu cầu khắc phục tạm thời, không ít khách hàng bị thuyết phục thay luôn lốp mới với giá rẻ, trong khi nguy cơ tiềm ẩn cho sự an toàn lại rất lớn.

Nói về những rủi ro khi thay lốp tại các cửa hàng sửa chữa xe máy nhỏ lẻ, anh Lê Minh Nghĩa, kỹ thuật viên một cửa hàng chuyên bảo dưỡng xe máy tại TP.HCM cho rằng nguồn gốc sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất. Theo anh Nghĩa, thị trường có không ít loại lốp nhái, lốp giả các thương hiệu lớn hoặc lốp tân trang được "bùa phép" từ lốp cũ.

"Bề ngoài chúng được sơn, dặm gai rất giống hàng mới, người dùng khó phân biệt, nhưng khả năng bám đường và độ bền cực kém", anh Nghĩa cảnh báo. Ngoài ra, việc tháo lắp không đúng kỹ thuật cũng dễ dẫn đến tình trạng xì lỗ mọt do mép mâm bị hở, lớp sơn lót bong ra khiến mâm và lốp không kín hơi.

Người dùng nên chú ý các thông số khi thay lốp ô tô, đặc biệt là số DOT (thời gian sản xuất) ẢNH: T.N

Thực tế cho thấy, nhiều lốp bộ lốp cũ đã từng thủng, rách, được vá lại và tân trang như mới để qua mặt khách hàng. Với người tiêu dùng thiếu kinh nghiệm, việc nhận ra sự khác biệt giữa các loại lốp này là tương đối khó. Với lốp xe cũ, khung lốp đã yếu, không còn khả năng chịu lực nên dễ nứt, nổ khi di chuyển liên tục.

Ngoài yếu tố hàng giả, hàng tân trang, việc thay lốp ở các tiệm nhỏ lẻ còn đối mặt với nguy cơ sử dụng sản phẩm tồn kho lâu ngày, bị lão hóa do cao su. Khi cao su xuống cấp, lốp nhanh rạn nứt, giảm tuổi thọ, trong khi người dùng vẫn lầm tưởng đang dùng lốp mới.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyên người dùng nên thay lốp tại đại lý chính hãng hoặc cửa hàng phân phối có uy tín. Khi lựa chọn, cần chú ý kiểm tra tem chống hàng giả, mã DOT in trên thành lốp để xác định thời gian sản xuất. Quan trọng hơn, nếu gặp lời mời chào thay lốp của thương hiệu lớn nhưng giá rẻ bất thường, cần tỉnh táo cân nhắc, bởi rất có thể đó là sản phẩm nhái hoặc lốp tân trang.