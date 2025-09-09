Lốp ô tô là một trong những bộ phận quan trọng nhất góp phần vào việc vận hành của xe. Tuy nhiên, phải gánh toàn bộ trọng lượng ô tô và tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện đường sá, thời tiết… do đó theo thời gian sử dụng lốp xe bị hao mòn, cần được thay thế.

Theo các nhà sản xuất lốp ô tô cũng như các hãng xe, trung bình mỗi bộ lốp trên ô tô thường sử dụng được 40.000 - 50.000 km. Tuy nhiên, tuổi thọ của lốp ô tô còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Theo anh Trần Văn Thu, kỹ thuật viên của một garage chuyên về lốp ô tô tại TP.HCM: "Bên cạnh quãng đường, hiệu suất… tuổi thọ của lốp xe cũng được quyết định bởi thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng ô tô. Thói quen sử dụng lốp xe không đúng cách không chỉ làm giảm tuổi thọ của lốp mà còn làm tăng nguy cơ tai nạn và tiêu hao nhiên liệu".

Thói quen sử dụng lốp xe không đúng cách không chỉ làm giảm tuổi thọ của lốp mà còn làm tăng nguy cơ tai nạn và tiêu hao nhiên liệu Ảnh: B.H

Thông thường, người dùng ô tô chỉ nhận thấy lốp ô tô hư hỏng khi nó bị xẹp hoặc rách. Tuy nhiên, tất cả những điều này có thể được ngăn ngừa bằng cách kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên. Thực tế, còn có những thói quen của người dùng khiến lốp ô tô nhanh mòn.

Dưới đây là 5 thói quen của người dùng khiến lốp ô tô nhanh mòn:

1. Thường xuyên xịt rửa lốp ô tô bằng vòi nước áp lực quá cao

Rửa xe bằng cách xịt nước áp lực cao (hơi nước) có thể giúp làm sạch các bộ phận khó tiếp cận của xe. Tuy nhiên, nếu rửa xe thường xuyên, kết hợp với việc hướng vòi phun nước áp lực cao quá gần lốp xe, có thể làm mòn lớp phủ bảo vệ lốp.

Trên bề mặt lốp ô tô thường có lớp phủ chống tia UV, chống nứt. Áp lực nước quá mạnh có thể làm lớp này bị rửa trôi nhanh hơn, khiến lốp nhanh xuống cấp. Tia nước từ vòi xịt áp lực cao, đặc biệt khi xịt gần và tập trung một điểm, có thể làm mòn dần lớp bảo vệ cao su bề mặt, nhất là phần hoa gai lốp. Bên cạnh đó, tia nước từ vòi xịt có thể xâm nhập vào các khe nứt nhỏ, lâu ngày gây giãn nở, tạo điều kiện cho cao su bong tróc nhanh hơn.

Áp lực nước quá mạnh có thể làm lớp phủ bảo vệ lốp bị rửa trôi nhanh hơn, khiến lốp nhanh xuống cấp

Ảnh: Otodetik

Không những vậy, nếu xịt quá gần vào van hoặc mép tiếp xúc giữa lốp và mâm, dần dần có thể khiến gioăng cao su lão hóa nhanh, tăng nguy cơ xì hơi. Do đó, nếu rửa ô tô bằng vòi nước áp lực cao hãy chỉnh áp lực vừa phải (khoảng 80 - 100 bar) và xịt lốp ở khoảng cách khoảng 40 - 50 cm. Tránh xịt tập trung một điểm trong thời gian dài. Với bụi bẩn bám sâu, có thể dùng bàn chải mềm hoặc dung dịch vệ sinh chuyên dụng thay vì tăng áp lực nước.

2. Quá lạm dụng dung dịch đánh bóng lốp xe

Các sản phẩm dung dịch đánh bóng lốp xe thường sử dụng gốc dầu (petroleum distillates), giúp duy trì độ bóng của lốp xe lâu hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng chất đánh bóng lốp ô tô quá thường xuyên có thể khiến tạp chất tích tụ trên lốp xe và hấp thụ hợp chất của lốp, gây ra các vết nứt nhỏ trên bề mặt lốp. Theo đại diện một garage chuyên về lốp xe ô tô, chất đánh bóng gốc dầu thường chứa dung môi có thể thấm vào các lớp cao su. Do đó, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cao su lốp nếu sử dụng quá thường xuyên. Nếu người dùng lạm dụng dung dịch này hay mua phải sản phẩm kém chất lượng, cao su lốp trở nên giòn và nứt nhanh hơn, đặc biệt là nếu tiếp xúc với nhiệt độ liên tục.

Việc sử dụng chất đánh bóng lốp ô tô quá thường xuyên có thể khiến tạp chất tích tụ trên lốp xe, đẩy nhanh quá trình lão hóa của cao su lốp Ảnh: B.H

Do đó, các kỹ thuật viên chuyên bảo dưỡng lốp xe khuyến cáo chỉ nên đánh bóng lốp xe không quá hai tuần một lần và tránh đánh bóng quá nhiều lên mặt lốp.

3. Vá lốp không săm quá nhiều lần

Lốp không săm có lớp keo bịt kín dạng lỏng giúp duy trì độ kín của lốp, ngăn ngừa lốp bị xẹp ngay lập tức nếu bị vật sắc nhọn đâm thủng. Mặc dù lốp không săm có vẻ bền hơn lốp có săm, nhưng người dùng ô tô nên chú ý không nên vá lốp không săm quá bốn lần, vì điều này có thể gây ra tình trạng không bằng phẳng bề mặt lốp và giảm độ bám đường, từ đó có thể dẫn đến tai nạn. Hãy thay lốp không săm ngay lập tức nếu xuất hiện bất kỳ vết lồi lõm hoặc vết nứt nhỏ nào trên bề mặt lốp.

Không nên vá lốp không săm quá nhiều lần Ảnh: B.H





4. Bơm lốp xe ô tô quá áp suất quy định

Mỗi nhà sản xuất ô tô thường khuyến nghị mức áp suất lốp lý tưởng phù hợp với mỗi dòng xe dựa trên kiểu loại và trọng lượng xe. Ví dụ, xe SUV thường được khuyến nghị bơm lốp từ 35 - 40 psi, xe sedan từ 30 - 33 psi và từ 30 - 36 psi cho ô tô cỡ nhỏ. Bơm lốp theo đúng áp suất khuyến nghị giúp xe vận hành êm ái hơn và tiết kiệm nhiên liệu. Ngược lại, bơm lốp vượt quá hoặc dưới mức khuyến nghị của nhà sản xuất có thể khiến lốp mòn không đều do phần giữa lốp chịu ma sát nhiều hơn phần hông.

Bơm lốp theo đúng áp suất khuyến nghị giúp xe vận hành êm ái hơn và tiết kiệm nhiên liệu

5. Rửa lốp xe bằng chất tẩy rửa

Chất tẩy rửa có hàm lượng kiềm cao có nguy cơ làm mòn lớp bảo vệ của cao su lốp, làm giảm độ đàn hồi và khiến lốp xe dễ bị nứt hơn. Hơn nữa, nhiệt độ thay đổi và độ ẩm cao trong mùa mưa khiến lốp xe nhanh mòn hơn, gây nguy hiểm khi sử dụng trên đường ướt. Do đó, người dùng ô tô nên cân nhắc sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch lốp xe, ví dụ như xà phòng rửa xe có độ pH cân bằng để duy trì độ đàn hồi của lốp.