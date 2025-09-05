Lưu ý quan trọng khi chọn lốp ô tô điện để thay thế

Tương tự các dòng ô tô sử dụng động cơ đốt trong, lốp ô tô điện sau một thời gian sử dụng cũng dần bị mài mòn, xuống cấp thậm chí phát sinh hư hỏng và cần được thay thế. Thực tế không ít người dùng ô tô điện khi chọn lốp mới để thay thế cho xe thường chỉ chú ý đến kích thước và hoa văn gai lốp. Tuy nhiên, bên cạnh kích thước lốp, còn có hai yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn, sự thoải mái khi vận hành của ô tô điện, đó là chỉ số tải trọng và chỉ số tốc độ.

Đa phần người dùng ô tô điện khi thay lốp mới thường chỉ chú ý đến kích thước lốp, thương hiệu và giá thành... Ảnh: Carscoop

Thường xuyên tiếp xúc với người dùng ô tô, trong đó có cả người dùng ô tô điện đến bảo dưỡng, thay lốp xe, anh Trần Văn Thu, kỹ thuật viên của một garage chuyên về lốp ô tô tại TP.HCM cho biết: "Đa phần người dùng ô tô điện thường nghĩ lốp xe ô tô điện cũng giống như xe chạy bằng xăng dầu. Do đó, khi đến thay lốp mới thường chỉ chú ý đến kích thước lốp, thương hiệu và giá thành mà bỏ qua hai yếu tố rất quan trọng là chỉ số tải trọng và chỉ số tốc độ. Nếu chỉ thay lốp theo kích thước tương đương mà không để ý tới chỉ số tải trọng và tốc độ, xe dễ rơi vào tình trạng lốp bị quá tải, nhanh mòn, thậm chí nổ lốp khi di chuyển ở tốc độ cao".

Thực tế, nếu chỉ số tải trọng lốp mới không khớp với lốp cũ kèm theo xe, lốp mới khi thay thế có thể nhanh chóng bị mòn do không chịu được tải trọng. Trong khi đó, chỉ số tốc độ lại liên quan đến giới hạn tốc độ tối đa của lốp xe.

Chỉ số tải trọng cho biết "sức chịu tải" của lốp ô tô điện

Thông thường, mỗi loại lốp thường có thiết kế khác nhau nhưng điểm chung là đều có chỉ số tải trọng (Load Index) được ghi trên thành lốp, thể hiện khả năng chịu tải tối đa của mỗi lốp khi được bơm đúng áp suất. Ô tô điện thường nặng hơn xe xăng 200 - 400 kg, vì vậy lốp ô tô điện cũng thường có chỉ số tải trọng cần cao hơn để đảm bảo an toàn. Việc sử dụng lốp có chỉ số tải trọng thấp hơn khuyến cáo sẽ khiến lốp bị quá tải, nhanh xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất lái.

Mỗi loại lốp đều có chỉ số tải trọng (Load Index) được ghi trên thành lốp Ảnh: B.H

Ví dụ, chỉ số tải trọng 91 nghĩa là lốp xe có thể chịu được tải trọng lên đến 615 kg, trong khi chỉ số tải trọng 100 tương đương với 800 kg mỗi lốp.

Chỉ số tốc độ - yếu tố liên quan đến sự ổn định

Khác với chỉ số tải trọng, chỉ số tốc độ (Speed Rating) cho biết khả năng vận hành an toàn của lốp ở mức tốc độ tối đa mà nhà sản xuất khuyến cáo. So với xe động cơ xăng, dầu… ô tô điện thường có trọng lượng lớn hơn, áp lực dồn lên lốp xe cũng lớn hơn so với xe xăng. Bên cạnh đó, động cơ điện truyền mô-men xoắn gần như ngay lập tức khi tăng ga, khiến lốp xe "bị kéo căng" nhiều hơn, nhất là ở những lần đề-pa hoặc tăng tốc.

Ô tô điện có khả năng tăng tốc nhanh, đạt tốc độ cao trong thời gian ngắn, nên nếu chọn lốp có chỉ số tốc độ thấp, lốp dễ sinh nhiệt, biến dạng hoặc hư hỏng khi vận hành ở cao tốc. Chẳng hạn như chỉ số tốc độ H cho phép xe chạy tối đa 210 km/giờ, trong khi V đạt tới 240 km/giờ.

Các chuyên gia trong ngành khuyến cáo, khi thay lốp xe ô tô điện cần kiểm tra kỹ chỉ số tải trọng và chỉ số tốc độ trên lốp mới Ảnh: B.H

Các chuyên gia trong ngành khuyến cáo, khi thay lốp xe ô tô điện, ngoài việc chọn đúng kích thước, hoa văn gai lốp phù hợp, người dùng cần kiểm tra kỹ chỉ số tải trọng và chỉ số tốc độ trên lốp mới. Bên cạnh đó, ưu tiên lựa chọn loại lốp chuyên dụng cho xe điện do nhà sản xuất khuyến nghị và tránh sử dụng lốp cũ, lốp không rõ nguồn gốc để giảm chi phí. Việc chọn lốp đúng thông số không chỉ giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng mà quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe.