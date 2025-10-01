Lưu ý khi sử dụng ô tô gầm thấp tại khu vực ngập nước

Hoàn lưu của bão Bualoi (bão số 10) đang khiến thời tiết tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam diễn biến khá phức tạp. Hoàn lưu bão gây mưa lớn, khiến nhiều khu vực ở Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An… ngập lụt. Đặc biệt, nước dâng cao tại nhiều tuyến đường gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện. Trong điều kiện ngập lụt, việc sử dụng các dòng ô tô gầm thấp như sedan, hatchback… thường gặp bất lợi khi lưu thông đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Hoàn lưu của bão Bualoi (bão số 10) gây mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập Ảnh: B.H

So với các dòng xe bán tải, SUV hay crossover vốn được thiết kế theo phong cách xe đa dụng "gầm cao, máy thoáng"; ô tô sedan, hatchback có trọng tâm thấp, khoảng sáng gầm theo đó cũng thấp hơn. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khoảng sáng gầm trung bình của các dòng ô tô sedan, hatchback dao động khác nhau tùy theo phân khúc, với sedan thường nằm trong khoảng 130 - 175 mm, hatchback từ 150 - 180 mm. Trong khi đó, các dòng xe như bán tải, SUV thường có khoảng gầm lên tới 180 - 250 mm hoặc hơn.

Chính vì vậy, trong những ngày mưa bão, ngập lụt… người dùng ô tô gầm thấp cần đặc biệt chú ý khi lái xe qua các đoạn đường ngập nước. Để đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro, nên xác định mức ngập nước trước khi cho xe đi qua, đồng thời nắm vững kỹ năng lái xe qua các đoạn đường ngập nước.

Ô tô gầm thấp có thể đi qua khu vực nước ngập sâu bao nhiêu?

Nếu cần thiết sử dụng ô tô trong những ngày mưa lũ, trước khi quyết định lái xe qua các khu vực ngập nước, tài xế cần chú ý quan sát để xác định khu vực đó đang ngập sâu bao nhiêu. Đặc biệt, với người dùng ô tô gầm thấp như sedan, hatchback… điều này lại càng quan trọng, bởi các dòng xe này thường hạn chế về khả năng lội nước.

Mức nước ngập sâu từ 20 - 30 cm hoặc bắt đầu chạm vào gầm xe và mép cửa, xe sedan, hatchback vẫn có thể đi qua nhưng cần chú ý thao tác xử lý Ảnh: B.H

Thực tế, mỗi dòng xe có thiết kế, kích thước, công nghệ… khác nhau để thích nghi với điều kiện môi trường. Với dòng ô tô gầm thấp như sedan, hatchback do khoảng sáng gầm hạn chế. Khi gặp các đoạn đường ngập nước, các tài xế sử dụng xe sedan, hatchback nên đi chậm, thậm chí có thể tấp vào lề, dừng lại, quan sát các xe đi phía trước để xác định mức ngập trước khi quyết định có nên cho xe đi qua hay không.

Với mức ngập nước từ 10 - 15 cm, không phải là trở ngại quá lớn đối với ô tô hiện nay, thậm chí các dòng ô tô gầm thấp như sedan, hatchback có thể dễ dàng đi qua. Mức nước ngập sâu từ 20 - 30 cm hoặc bắt đầu chạm vào gầm xe và mép cửa, xe sedan, hatchback vẫn có thể đi qua nhưng cần chú ý thao tác xử lý. Trong khi, nếu nước ngập từ 40 cm trở lên là mức nguy hiểm, không nên cho xe đi qua bởi nước có thể tràn vào động cơ.

Lái ô tô gầm thấp như sedan, hatchback qua khu vực ngập nước cần chú ý gì?

Với những người đang sử dụng ô tô sedan, hatchback; trong những ngày mưa bão, nếu bạn cần lái xe qua khu vực bị ngập lụt, cần lưu ý một số thao tác để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro.

Giảm tốc độ, lái xe chậm với tốc độ từ 5 - 10 km/giờ khi đi qua khu vực ngập nước Ảnh: B.H

Theo đó, trước khi lái xe qua vùng ngập nước nên tắt máy điều hòa bằng cách nhấn nút A/C và tắt quạt để tránh nước bị thổi vào hệ thống. Sử dụng các chế độ số thấp hoặc L, B để tối ưu công suất, lực kéo và đẩy nước ra khỏi ống xả. Giảm tốc độ, lái xe chậm với tốc độ từ 5 - 10 km/giờ. Bên cạnh đó, nên chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Bên cạnh đó, nên chú ý quan sát xe phía trước lưu thông để căn chỉnh lái. Bởi khi nước ngập sâu rất khó để xác định các khu vực có "ổ gà, ổ trâu". Ô tô sau khi đi qua vùng nước vào những ngày bão lụt nên chú ý kiểm tra, bảo dưỡng, xịt rửa xe.