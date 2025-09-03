Ô tô bị thủy kích: Giá rẻ vẫn bị chê?

Đến mùa mưa bão, không khó bắt gặp cảnh ô tô chết máy, nằm im trên những đoạn đường ngập sâu. Đây là tình huống thường gặp khi xe bị thủy kích, tức nước tràn vào buồng đốt khiến động cơ hư hỏng. Với những chiếc ô tô rơi vào tình trạng này, dù được sửa chữa và rao bán với giá rẻ hơn thị trường, người mua vẫn thường dè chừng, ít mặn mà.

Mùa mưa bão ngập sâu, nhiều ô tô dễ bị thủy kích, dẫn đến hư hỏng động cơ ẢNH: ĐINH HUY

Đơn cử, một chiếc KIA Seltos bản Premium đời 2021 có giá khoảng 540 triệu đồng trên thị trường xe cũ. Tuy nhiên, nếu cũng chiếc xe như trên bị thủy kích, giá bán có thể chỉ còn khoảng 380 triệu đồng, tương đương mất 30% giá trị. Theo anh Nguyễn Tấn Huy, kinh doanh xe cũ tại phường Tân Thuận, TP.HCM, ô tô bị thủy kích được ví như "bom nổ chậm", dù giá có thể rẻ hơn rất nhiều so với xe cùng đời nhưng quá trình sử dụng có nhiều rủi ro, tỉ lệ khách cá nhân hỏi mua rất ít.

Dưới đây là một số những nguyên nhân người dùng chê ô tô bị thủy kích dù giá rẻ hơn bình thường:

Động cơ không còn nguyên bản

Thủy kích được xem là hỏng hóc nghiêm trọng nhất đối với động cơ. Khi piston đang hoạt động, nước đột ngột tràn vào buồng đốt khiến quá trình nén bị gián đoạn, lực nén truyền ngược lại làm gãy xéc-măng, cong tay biên, vỡ piston, thậm chí nứt lốc máy hoặc hỏng trục khuỷu. Đây đều là những chi tiết máy quan trọng trong động cơ.

Động cơ ô tô được đại tu sau thủy kích khó đạt hiệu suất như ban đầu ẢNH: B.H

Trên thực tế, sau khi thủy kích, phần lớn ô tô bắt buộc phải đại tu, tức là tháo rã toàn bộ động cơ để kiểm tra, thay thế những chi tiết hỏng hóc. Dù được lắp ráp trở lại, sự đồng bộ giữa hàng trăm chi tiết cơ khí khó có thể đạt độ chuẩn xác như lúc xuất xưởng. Những sai lệch nhỏ trong cân bằng động cơ cũng ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và độ bền về lâu dài.

Ngoài ra, khi nước lọt vào động cơ sẽ làm dầu nhớt bị biến chất, phá vỡ lớp màng bôi trơn giữa các bề mặt kim loại. Khi đó, các chi tiết kim loại dễ để lại các vết xước nhỏ, không thể nhìn bằng mắt thường. Dù đã thay mới hoặc sửa lại cũng khó khắc phục tình trạng này. Hơn nữa, nếu đại tu tại các garage không uy tín hoặc tay nghề kỹ thuật chưa cao, việc phục hồi lại hiệu suất ban đầu gần như là bất khả thi.

Hệ thống điện dễ chập chờn

Đa phần các dòng ô tô hiện đại ngày nay đều có hệ thống điện, điện tử dày đặc, giữ vai trò kiểm soát, vận hành nhiều chức năng quan trọng. Khi ô tô bị ngập sâu, nước có thể xâm nhập vào các bộ phận như ECU, hộp điều khiển, cảm biến, giắc cắm... Những chi tiết này khi bị ẩm hoặc oxy hóa sẽ làm tín hiệu đầu ra không ổn định, dễ báo lỗi.

Hệ thống điện trên ô tô dễ bị "tổn thương" nếu xe ngập sâu trong nước ẢNH: CHÍ TÂM

Quan trọng hơn, các lỗi liên quan đến điện tử thường xuất hiện bất ngờ trong quá trình sử dụng xe, dễ gây ức chế. Việc chẩn đoán, khắc phục tốn nhiều thời gian và chi phí, bởi đa phần linh kiện điện tử phải thay mới hoàn toàn thay vì sửa chữa.

Thực tế cho thấy, đây là một trong những nguyên nhân khiến người mua ô tô cũ lo ngại khi chọn xe từng bị thủy kích. Dù giá bán có rẻ hơn nhiều so với xe cùng đời nhưng rủi ro hư hỏng, sửa chữa sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng sau này.