Thanh niên Hà Nội giúp dân sơ tán khỏi vùng lũ lụt

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, trong những ngày vừa qua, khi Hà Nội bị ngập lụt bởi mưa lớn của cơn bão Bualoi, đoàn các xã, phường đã tích cực huy động thanh niên hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi tạm trú; đắp đê ngăn lũ, vệ sinh môi trường nơi bị ngập úng...

Trong đó, Đoàn phường Đông Ngạc đã nhanh chóng thành lập đội thanh niên phản ứng nhanh gồm 20 tình nguyện viên, giúp hơn 1.000 hộ dân khu chung cư Ecohome di dời đến nơi tránh trú an toàn; tiếp tục bố trí đội hình trực khi có tình huống phát sinh.

Thanh niên phường Đông Ngạc hỗ trợ di tản hàng ngàn người dân đến nơi an toàn ẢNH: THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

Những chiếc thuyền được huy động để vận chuyển trẻ em, người già qua vùng ngập nước ẢNH: THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

Tại xã Thượng Phúc, Đoàn xã khẩn trương ra quân hỗ trợ đắp đê. Tại đây, trong cơn mưa lớn, tại 2 điểm đê xung yếu chùa Phúc Lâm (Cao Xá) và xóm 3 (Triều Đông) xảy ra tình trạng sụt lún. Đoàn thanh niên đã khẩn trương tham gia đắp đê và trực suốt ngày đêm để xử lý nếu có tình huống phát sinh.

Đoàn xã Thượng Phúc tham gia đắp đê

ẢNH: THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

Thanh niên dùng thuyền chuyển người dân qua vùng lụt ẢNH: THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

Giúp người dân đưa xe máy qua vùng ngập ẢNH: THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI





Tại xã Nam Phù, Đoàn Thanh niên xã huy động lực lượng đoàn viên cùng cán bộ, nhân dân đóng trên 300 bao cát đắp thành bờ chắn dòng chảy, hạn chế nước sông Hồng tràn vào khu dân cư tại thôn Đại Lan.

Thanh niên cùng người dân đắp bờ chắn nước tràn vào khu dân cư ẢNH: THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

Đoàn Thanh niên phường Xuân Phương đã hỗ trợ gia cố các vị trí đê xung yếu, vận chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị và hỗ trợ người dân đi lại trong những khu vực bị nước bao phủ.

Đoàn Thanh niên phường Xuân Phương tham gia gia cố các vị trí đê xung yếu ẢNH: THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

Thành đoàn Hà Nội cho biết, đến hôm nay (2.10) nhiều địa phương trên địa bàn vẫn còn ngập lụt như các xã Đông Ngạc, Quốc Oai, Thư Lâm... Tại đây, đoàn viên thanh niên đang tiếp tục hỗ trợ vận chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn, làm vệ sinh môi trường.

Đoàn viên thanh niên ở các xã có đê vẫn tiếp tục ứng trực và gia cố để bảo vệ hệ thống đê sông Hồng, trong khi nước vẫn đang dâng nhanh do đầu nguồn có mưa, là ảnh hưởng của bão Bualoi.