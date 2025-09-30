Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào trưa 30.9.2025, nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Nội như quốc lộ 70, Đại lộ Thăng Long, Tây Sơn, Thái Hà, Phạm Hùng... chìm trong biển nước do mưa lớn.

Hà Nội ngập sau bão số 10 (bão Bualoi): ‘9 năm mới ngập lên mức này’

Tại khu vực ngã tư Thái Hà - Tây Sơn - Chùa Bộc, nước ngập sâu từ 30 - 50 cm, có đoạn lên tới 70 - 80 cm khiến người dân không thể đi qua, hàng trăm xe máy mắc kẹt dưới gầm cầu vượt.

Một số người đi qua đoạn ngập sâu khiến xe bị chết máy. Người dân địa phương cho biết, đây là trận ngập "lịch sử" ở phố Tây Sơn trong vòng 10 năm trở lại đây.