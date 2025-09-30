Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hà Nội ngập sau bão số 10 (bão Bualoi): ‘9 năm mới ngập lên mức này’
Video Thời sự

Hà Nội ngập sau bão số 10 (bão Bualoi): ‘9 năm mới ngập lên mức này’

Đình Huy
Đình Huy
30/09/2025 16:38 GMT+7

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), chiều 30.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn bị ngập sâu do mưa lớn, hàng trăm phương tiện mắc kẹt, chết máy giữa đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào trưa 30.9.2025, nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Nội như quốc lộ 70, Đại lộ Thăng Long, Tây Sơn, Thái Hà, Phạm Hùng... chìm trong biển nước do mưa lớn.

Hà Nội ngập sau bão số 10 (bão Bualoi): ‘9 năm mới ngập lên mức này’

Tại khu vực ngã tư Thái Hà - Tây Sơn - Chùa Bộc, nước ngập sâu từ 30 - 50 cm, có đoạn lên tới 70 - 80 cm khiến người dân không thể đi qua, hàng trăm xe máy mắc kẹt dưới gầm cầu vượt.

Một số người đi qua đoạn ngập sâu khiến xe bị chết máy. Người dân địa phương cho biết, đây là trận ngập "lịch sử" ở phố Tây Sơn trong vòng 10 năm trở lại đây.

- Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội chìm trong biển nước do mưa lớn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tin liên quan

'Thần đèn' mang áo lính dời nhà cho dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

'Thần đèn' mang áo lính dời nhà cho dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân tự vệ cùng người dân xã biên giới ở Đà Nẵng đã hợp sức khiêng 6 ngôi nhà ra khỏi vùng sạt lở, bảo vệ tài sản và giúp bà con sớm ổn định chỗ ở sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 19 bão bualoi ngập hà nội ngập sau bão thiệt hại bão số 10 ảnh hưởng bão số 10 ảnh hưởng bão
Bình luận (0)

