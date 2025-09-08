Bắt giữ nghi phạm tàng trữ ma túy, lộ kho hàng nghi chứa xe gian

Ngày 8.9, tin từ Cơ quan CSĐT tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ tàng trữ ma túy và trộm cắp tài sản quy mô lớn.

Công an lấy lời khai hai nghi phạm tàng trữ ma túy ẢNH: CACC

Theo đó, tối 7.9, lực lượng Công an xã Đầm Dơi chặn kiểm tra hai thanh niên chạy xe máy hướng về xã Trần Phán. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong ba lô của Nguyễn Trường Kha (23 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, Cà Mau) có một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng. Kha nhận đây là ma túy đá. Đồng phạm đi cùng Kha là Hồ Hoàng Phúc (24 tuổi, ngụ xã Đầm Dơi).

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục thu giữ thêm 7 bịch ma túy khác và nhiều tang vật liên quan. Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của hai nghi phạm, công an phát hiện 14 xe mô tô các loại đã bị đục số khung, số máy. Toàn bộ số xe này nghi là tang vật trộm cắp, hiện đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật ma túy bị thu giữ ẢNH: CACC

Vụ việc hiện được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thụ lý, mở rộng điều tra làm rõ đường dây ma túy và nguồn gốc của 14 xe máy trên.