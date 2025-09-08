Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bắt giữ nghi phạm tàng trữ ma túy, lộ kho hàng nghi chứa xe gian

Gia Bách
Gia Bách
08/09/2025 18:33 GMT+7

Trong lúc tuần tra đêm ở xã Đầm Dơi (Cà Mau), công an phát hiện 2 người có dấu hiệu khả nghi, từ đây hé lộ vụ án ma túy đá cùng 14 xe máy nghi bị trộm cắp.

Ngày 8.9, tin từ Cơ quan CSĐT tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ tàng trữ ma túy và trộm cắp tài sản quy mô lớn.

Bắt hai nghi phạm tàng trữ ma túy, lộ 'kho chứa' 14 xe máy nghi trộm cắp- Ảnh 1.

Công an lấy lời khai hai nghi phạm tàng trữ ma túy

ẢNH: CACC

Theo đó, tối 7.9, lực lượng Công an xã Đầm Dơi chặn kiểm tra hai thanh niên chạy xe máy hướng về xã Trần Phán. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong ba lô của Nguyễn Trường Kha (23 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, Cà Mau) có một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng. Kha nhận đây là ma túy đá. Đồng phạm đi cùng Kha là Hồ Hoàng Phúc (24 tuổi, ngụ xã Đầm Dơi). 

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục thu giữ thêm 7 bịch ma túy khác và nhiều tang vật liên quan. Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của hai nghi phạm, công an phát hiện 14 xe mô tô các loại đã bị đục số khung, số máy. Toàn bộ số xe này nghi là tang vật trộm cắp, hiện đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bắt hai nghi phạm tàng trữ ma túy, lộ 'kho chứa' 14 xe máy nghi trộm cắp- Ảnh 2.

Tang vật ma túy bị thu giữ

ẢNH: CACC

Vụ việc hiện được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thụ lý, mở rộng điều tra làm rõ đường dây ma túy và nguồn gốc của 14 xe máy trên.

