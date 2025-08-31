Vụ xin chạy thử xe mô tô rồi mất hút: Tìm thấy chiếc xe ở Cần Thơ

Ngày 31.8, ông Phạm Bá Quang, chủ cửa hàng mô tô Cậu Quang (ở đường Lê Viết Thuật, P.Vinh Lộc, Nghệ An), cho biết sau 3 ngày đăng tải lên mạng xã hội vụ chiếc xe mô tô của ông bị một thanh niên lừa chạy thử rồi mất hút, chiếc xe này đã được tìm thấy ở địa bàn TP.Cần Thơ, cách Nghệ An hơn 1.600 km.

Nam thanh niên đưa xe ra khỏi cửa hàng để "chạy thử", bỏ lại cô gái mới quen rồi mất hút ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Ông Quang cũng cho hay, chiếc xe đã bị tháo lớp tem bên ngoài nhằm mục đích thay đổi hình dạng. Hiện, ông đang chờ chuyển xe về, còn người đàn ông "chạy thử xe" vẫn chưa được tìm thấy và công an đang điều tra, truy tìm.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.8, có một đôi nam nữ đến cửa hàng của ông Quang hỏi mua và xem xe máy hiệu Kawasaki Ninja 300 cũ, trị giá gần 60 triệu đồng. Thấy hai người này xưng hô "vợ chồng" với nhau nên ông Quang nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng.

Sau khi xem xe, nam thanh niên muốn chạy thử và được ông Quang đồng ý. Nam thanh niên này bỏ "vợ" ở lại rồi lên xe nổ máy chạy thử và mất hút.

Không thấy bạn trai quay lại, cô gái cho biết chỉ mới quen người này qua mạng xã hội. Cách đó vài ngày, người này (quê ở một tỉnh phía nam) ra Nghệ An, tìm đến nhà cô gái chơi. Ngày 28.8, người này rủ bạn gái đi mua xe máy rồi xảy ra sự việc như đã nêu.

Ông Quang sau đó làm đơn trình báo gửi Công an P.Vinh Lộc. Công an P.Vinh Lộc xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Quang và đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý.