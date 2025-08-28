Để 'vợ' làm tin, xin chạy thử xe mô tô rồi... mất hút

Chiều 28.8, ông Phạm Bá Quang, chủ cửa hàng mô tô Cậu Quang (ở đường Lê Viết Thuật, P.Vinh Lộc, Nghệ An), cho biết sự việc trên vừa xảy ra tại cửa hàng của ông.

Theo ông Quang, trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27.8, đôi nam nữ đến cửa hàng của ông hỏi mua và xem xe máy hiệu Kawasaki Ninja 300 trị giá gần 60 triệu đồng. Thấy hai người này xưng hô "vợ chồng" với nhau nên ông Quang nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng.

Nam thanh niên chạy thử xe, sau đó đi mất hút ẢNH CẮT TỪ VIDEO

Sau khi xem xe, nam thanh niên muốn chạy thử và được ông Quang đồng ý. Nam thanh niên này bỏ "vợ" ở lại rồi lên xe nổ máy chạy thử và mất hút.

Chờ mãi không thấy bạn trai quay lại, cô gái cho biết chỉ mới quen người này qua mạng. Cô gái sau đó tìm cách liên lạc với bạn trai nhưng không được. Tài khoản Zalo dùng để trao đổi mua bán với nhân viên cũng đứng tên cô gái này.

Câu chuyện sau đó được ông Quang chia sẻ trên mạng xã hội, kèm theo đoạn video do camera an ninh của cửa hàng ghi lại khiến nhiều người bất ngờ với chiêu lừa trên.

Ông Quang cũng cho biết, cô gái đi cùng nam thanh niên là Trương Thị T. (ngụ xã Nghĩa Hưng, Nghệ An). Theo chị T., người bạn trai tên Huy, tự xưng quê ở một tỉnh phía nam, mới quen qua mạng xã hội.

Sau khi đoạn video được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, một số người dân ở Hà Tĩnh đã báo tin cho ông Quang biết họ có thấy nam thanh niên như trong hình đón xe ô tô trên QL1A để chở chiếc xe máy đi vào phía nam.

Ông Quang đã làm đơn trình báo gửi Công an P.Vinh Lộc. Một cán bộ Công an P.Vinh Lộc xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Quang và đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý.