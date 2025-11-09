Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM điều tra vụ tai nạn làm chết 1 người đi bộ

Trần Kha - Trần Duy Khánh
09/11/2025 12:07 GMT+7

Một vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ vừa xảy ra trên đường Tân Sơn (TP.HCM) vào lúc sáng sớm khiến 1 người tử vong. Công an TP.HCM đang trích xuất camera để làm rõ vụ tai nạn này.

Ngày 9.11, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe máy và người đi bộ xảy ra trên đường Tân Sơn.

Công an TP.HCM điều tra vụ tai nạn làm chết 1 người đi bộ- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA


Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện trên đường Tân Sơn đoạn gần giao lộ hẻm 424 Phạm Văn Bạch (giáp giữa phường An Hội Tây và phường Tân Sơn) có xảy ra tai nạn giữa xe tải biển số 51D-466.xx và người đi bộ, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến giải quyết hiện trường. Công an cho phong tỏa một phần đoạn đường Tân Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu nạn nhân tử vong được xác định là ông N.V.T (59 tuổi).

Công an TP.HCM trích xuất camera làm rõ vụ tai nạn xe tải và người đi bộ

Theo người dân và người nhà nạn nhân, hằng ngày, ông T. từ nhà đi bộ đến khu vực trên để tập thể dục. Sáng nay, người dân đi đường phát hiện vụ tai nạn trên nên đã báo công an. Thời điểm xảy ra tai nạn lúc sáng sớm, đường vắng nên không có người chứng kiến.

Công an địa phương cùng Công an TP.HCM đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ này.

