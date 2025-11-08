Công an TP.HCM rà soát 12 triệu xe: Bán xe chưa sang tên, cần làm ngay điều này

TP.HCM hiện có hơn 12 triệu xe cần phải rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu. Công tác này nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến. Qua rà soát, Công an TP.HCM ghi nhận nhiều người bán xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên.

Theo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), các lực lượng đang tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên toàn địa bàn, đồng thời tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký xe.

Nhiều người bán xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để rà soát hiệu quả, công an sẽ đến từng hộ dân, từng khu dân cư, khu nhà trọ để thu thập, xác minh thông tin xe, hướng dẫn người dân kê khai lại dữ liệu xe và địa chỉ cư trú của chủ xe. Đến nay, cơ quan chức năng đã rà soát được hơn 205.000 xe.

Việc rà soát, đối chiếu giúp loại bỏ những dữ liệu "rác", những trường hợp có sai sót, trùng lặp, hoặc chưa được định danh chính xác đều được ghi nhận để điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Bán xe chưa sang tên cần làm gì?

Trong quá trình triển khai, Công an TP.HCM ghi nhận nhiều trường hợp xe có thông tin không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú, chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe hoặc xe không còn tồn tại thực tế.

Người mua xe cũ qua nhiều đời chủ cũng cần đến cơ quan đăng ký làm thủ tục sang tên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, để tránh những rủi ro về pháp lý, chủ xe đã bán xe nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi, sang tên xe cần đến cơ quan đăng ký xe để khai báo, cung cấp thông tin về phương tiện cho cơ quan đăng ký xe hoặc thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Đối với người đang sử dụng xe đã mua xe qua nhiều tổ chức, cá nhân, không tìm thấy chủ xe đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe, phải nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe.

Hiện Công an TP.HCM đã số hóa trên 76.000 hồ sơ xe. Những tập hồ sơ giấy lưu trữ lâu năm được chuyển đổi sang dạng dữ liệu điện tử, gắn mã định danh chủ sở hữu và phương tiện. Các thông tin này được lưu trữ trong hệ thống máy chủ bảo mật cao, phục vụ tra cứu, cập nhật và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng khác.

Việc số hóa hồ sơ không chỉ giúp giảm thiểu khối lượng lưu trữ vật lý, tiết kiệm chi phí, mà còn nâng cao khả năng truy xuất, đồng bộ thông tin, đảm bảo dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể phục vụ công tác quản lý, xử lý vi phạm, điều tra nhanh chóng khi cần thiết.