Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM kiểm tra bãi xe trường học: Nhận giấy phạt 9 triệu, nữ sinh bật khóc

Trần Kha - Vũ Phượng
05/11/2025 19:19 GMT+7

CSGT TP.HCM kiểm tra bãi xe trong trường học, phát hiện nhiều học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi. Một nữ sinh bật khóc khi biết cha mẹ bị phạt 9 triệu đồng.

Ngày 5.11, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Tổ CSTT Công an xã Xuân Thới Sơn kiểm tra bãi xe Trường THPT Phạm Văn Sáng trên đường Nguyễn Thị Thử (huyện Hóc Môn cũ).

CSGT TP.HCM kiểm tra bãi xe trường học: Nhận giấy phạt 9 triệu, nữ sinh bật khóc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi xe của Trường THPT Phạm Văn Sáng

ẢNH: TRẦN KHA

Kết quả, 5 xe máy trên 50 cm³ được phát hiện trong khu vực dành cho học sinh, toàn bộ đều là xe của các em chưa đủ tuổi điều khiển theo quy định.

'Em sợ trễ nên lấy xe mẹ đi học'

Đến giờ tan học, CSGT phối hợp ban giám hiệu phát loa mời chủ phương tiện xuống làm việc. Chỉ 3 trong 5 trường hợp có mặt. Trong đó, 2 học sinh lớp 12 bị lập biên bản xử phạt 500.000 đồng/người vì điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe. Các phụ huynh em này sẽ nhận mức phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho con không đủ điều kiện.

Riêng trường hợp nữ sinh T.N (lớp 10) chưa đủ 16 tuổi, lực lượng chức năng xử phạt cảnh cáo nhưng phụ huynh bị phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện như 2 trường hợp trên.

CSGT TP.HCM kiểm tra bãi xe trường học: Nhận giấy phạt 9 triệu, nữ sinh bật khóc - Ảnh 2.

5 xe máy trên 50 cm³ được phát hiện trong khu vực dành cho học sinh - toàn bộ đều là xe của các em chưa đủ tuổi điều khiển theo quy định.

ẢNH: TRẦN KHA

Nghe mức phạt, nữ sinh ôm mặt khóc nức nở, phân trần rằng thường ngày em đi xe đạp điện hoặc xe buýt đến trường. Sáng nay do xe hư ở đầu hẻm, sợ trễ học nên T.N quay về lấy xe máy của mẹ chạy đi học.

"Ba mẹ làm công nhân, lấy đâu tiền. Số tiền phạt này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt gia đình sắp tới", T.N nghẹn ngào.

Sẽ siết chặt quản lý bãi xe

Bà Lê Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Sáng - cho biết ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, học sinh, yêu cầu cam kết chấp hành luật giao thông, đặc biệt không sử dụng xe phân khối lớn. Chủ bãi xe cũng được nhắc nhở không nhận giữ xe máy trên 50 cm³ của học sinh chưa đủ điều kiện.

CSGT TP.HCM kiểm tra bãi xe trường học: Nhận giấy phạt 9 triệu, nữ sinh bật khóc - Ảnh 3.

Nữ sinh lớp 10 tựa tường, ôm mặt khóc khi biết cha mẹ bị phạt đến 9 triệu đồng

ẢNH: TRẦN KHA

Đầu tháng 9, trường phối hợp CSGT tuyên truyền, tổ chức hội thi an toàn giao thông. "Vụ việc 5 xe hôm nay là bài học. Trường sẽ quản lý chặt hơn, yêu cầu chủ bãi xe tuân thủ nghiêm cam kết, đồng thời xử lý nội quy đối với học sinh vi phạm và tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh", bà Thủy khẳng định.

Tổng kiểm tra bãi xe trường học

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết tình hình giao thông tại các khu vực, tuyến đường gần trường học đang được giữ ổn định, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh đã được kéo giảm.

Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp các em học sinh không đủ điều kiện điều khiển xe có dung tích trên 50 cm3 tham gia lưu thông trên đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm pháp luật, phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn cho các em khi tham gia giao thông, các đội/trạm CSGT thuộc Phòng đồng loạt phối hợp công an cấp xã tổ chức kiểm tra bãi xe của các trường học trên địa bàn.

CSGT TP.HCM kiểm tra bãi xe trường học: Nhận giấy phạt 9 triệu, nữ sinh bật khóc - Ảnh 4.

Khi nghe CSGT thông báo mức phạt đối với phụ huynh, nam sinh lớp 12 bật khóc

ẢNH: TRẦN KHA

CSGT yêu cầu nhà trường không tổ chức trông giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện; các hộ dân xung quanh cổng trường cam kết không nhận giữ xe máy của học sinh; xử lý dứt điểm các điểm giữ xe tự phát vi phạm. 

