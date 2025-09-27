Cháy lớn tại bãi xe ở TP.HCM, ô tô khách cháy trơ khung

Ngày 27.9, Công an phường An Phú Đông cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy tại bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần.

Khói đen tỏa ra từ đám cháy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, người dân thấy cháy bên trong bãi xe nằm trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông (quận 12 cũ), TP.HCM kèm theo tiếng nổ.

Đám cháy tỏa khói đen bốc cao, bao trùm cả khu vực khiến khu dân cư nháo nhào.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã cho phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Nhuần để phục vụ công tác chữa cháy.

Ghi nhận ban đầu, vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản, một chiếc ô tô khách bên trong bãi xe bị cháy.

Vụ cháy làm nhiều tài sản bên trong bãi xe bị cháy ẢNH: TRẦN KHA

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy tại bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần đang được công an làm rõ.