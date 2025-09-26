Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cháy nhà lúc sáng sớm ở phường Tân Bình, 3 người kịp thoát thân

Trần Kha
26/09/2025 13:02 GMT+7

Một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra sáng sớm nay ở phường Tân Bình (TP.HCM), 3 người đã kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Đến 12 giờ ngày 26.9, Công an phường Tân Bình cùng Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân tại hẻm 37 đường C1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại căn nhà ở hẻm 37 đường C1, phường Tân Bình (quận Tân Bình cũ), TP.HCM.

Lúc này, người dân hô hoán để báo cho người bên trong nhà, đồng thời gọi báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Đám cháy được khống chế, dập tắt sau đó.

Theo người dân, căn nhà xảy ra cháy gồm 1 trệt, 2 lầu. Khu vực phát hiện cháy ở lầu 2. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà có 3 người, kịp thoát ra ngoài an toàn, chỉ thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà dân tại hẻm 37 đường C1 (phường Tân Bình) đang được công an điều tra, làm rõ.

