Cháy chợ Xuân Thới Sơn: Tiểu thương mất sạch vốn liếng, co ro bán hàng dưới mưa

Sáng 22.9, các tiểu thương chợ Xuân Thới Sơn không biết chợ bị phong tỏa nên vẫn mang hàng hóa đến bán. Sau đó họ co ro bày bán dưới mưa trên vỉa hè phía sau chợ, trong lúc lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy chợ.

Đến 12 giờ ngày 22.9, Công an xã Xuân Thới Sơn vẫn còn phối hợp với Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, để điều tra làm rõ vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn (trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã khiến 7 sạp hàng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại tài sản của các tiểu thương.

Ngọn lửa bùng phát giữa đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21.9, người dân phát hiện lửa bùng lên tại khu vực chợ Xuân Thới Sơn. Người dân xung quanh đã cố gắng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều sạp hàng lân cận.

Hiện trường vụ cháy chợ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Chị B., người dân sống gần hiện trường, kể lại tối cùng ngày, gia đình chị chuẩn bị đi ngủ thì nghe ồn ào ngoài đường. Ban đầu chị B. nghĩ là tai nạn giao thông, nhưng khi mở cửa ra thì thấy lửa cháy ngùn ngụt ở khu vực chợ. Mọi người hô hoán nhau dập lửa, còn chồng chị B. vội lái ô tô và xe máy ra khỏi khu vực vì sợ cháy lan.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, tại hiện trường, mái tôn và khung sắt của chợ bị sập, nhiều sạp hàng kinh doanh tạp hóa, vàng mã và các mặt hàng khác bị thiêu rụi.

Co ro bán hàng dưới mưa

Sáng 22.9, khu vực chợ Xuân Thới Sơn bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác điều tra. Các hoạt động kinh doanh tại chợ tạm ngưng. Nhiều tiểu thương có mặt tại hiện trường không giấu được nỗi buồn khi chứng kiến tài sản tích cóp bao năm bị cháy.

Chị N.T.H, tiểu thương bán quần áo tại chợ, nghẹn ngào: "Gia đình tôi bán ở đây hơn 10 năm, toàn bộ vốn liếng, hàng hóa đều để trong sạp. Giờ mất sạch rồi, không biết phải làm sao để gầy dựng lại".

Do không nắm được thông tin về vụ cháy chợ, nên sáng 22.9, nhiều tiểu thương vẫn mang hàng hóa đến chợ để buôn bán như thường lệ. Tuy nhiên, lúc đến nơi, người dân ngỡ ngàng khi thấy chợ bị phong tỏa. Không còn nơi bày bán, nhiều người đành dựng tạm sạp hàng trên vỉa hè con đường nhỏ phía sau chợ, dù trời đang mưa.

Công an cho phong tỏa khu vực chợ để điều tra làm rõ vụ cháy ẢNH: TRẦN KHA

Chị N., bán trái cây tại chợ chia sẻ nhà ở xa, cách chợ 20 phút chạy xe, nên không biết vụ cháy. Sáng nay chở hàng đến mới biết chợ bị phong tỏa. Lỡ lấy hàng hóa không bán thì hư hết, lỗ vốn nên chị N. cũng như những người khác bày bán tạm trên vỉa hè.

Dưới cơn mưa, nhiều tiểu thương che chắn tạm bợ bằng bạt, dù, áo mưa để bảo vệ hàng hóa. Rau củ, trái cây, hàng tươi sống được bày trên vỉa hè; các tiểu thương co ro dưới những mái che tạm.

"Hàng hóa để qua ngày là hư hết. Chúng tôi mong chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện để có chỗ buôn bán những ngày tới", một tiểu thương bày tỏ.

Chính quyền hỗ trợ khắc phục

Theo ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, vụ cháy chợ không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến 7 sạp hàng của tiểu thương. Chợ Xuân Thới Sơn là chợ loại 3, nơi các tiểu thương chủ yếu kinh doanh tạp hóa, vàng mã và một số mặt hàng khác. Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Các tiểu thương không biết chợ bị phong tỏa nên sáng 22.9 vẫn mang hàng hóa đến bán, họ bày bán dưới mưa trên vỉa hè phía sau chợ ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều người tạm bày bán trên vỉa hè ở con đường nhỏ phía sau chợ, dù trời đang mưa ẢNH: TRẦN KHA

Ông Nam cho biết thêm, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng để hỗ trợ các tiểu thương khắc phục sự cố. Tuy nhiên, các tiểu thương cho hay, họ chưa nhận được thông báo chính thức về thời điểm có thể quay lại chợ để tiếp tục buôn bán.

Nguyên nhân vụ cháy tại chợ Xuân Thới Sơn và thiệt hại cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.