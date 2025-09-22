Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
22/09/2025 10:57 GMT+7

Tối 21.9, vụ cháy xảy ra tại chợ Xuân Thới Sơn (TP.HCM) khoảng 7 sạp hàng bị ảnh hưởng. Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cháy chợ và thống kê thiệt hại.

Đến 9 giờ sáng nay 22.9, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp cùng Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, để điều tra làm rõ vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn (trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy chợ

ẢNH: NGƯỜI DÂN GHI LẠI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 21.9, người dân phát hiện cháy chợ Xuân Thới Sơn. 

Người dân xung quanh sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh và lan rộng sang các sạp hàng lân cận.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Sau nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, các hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Xuân Thới Sơn tạm ngưng. Lực lượng công an đã phong tỏa toàn bộ khu vực chợ để phục vụ công tác điều tra.

- Ảnh 2.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ

ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với Báo Thanh Niên trong ngày 22.9, đại diện UBND xã Xuân Thới Sơn xác nhận vụ cháy chợ trên địa bàn.

Chợ Xuân Thới Sơn là chợ loại 3, nơi các tiểu thương chủ yếu kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, vàng mã và một số hàng hóa khác. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có khoảng 7 sạp hàng bị ảnh hưởng do vụ cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy chợ và thiệt hại về tài sản đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ. 

