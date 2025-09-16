Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM triệt xóa ổ mại dâm trá hình và buôn bán khí cười

Ngọc Lê - Trần Kha
16/09/2025 21:16 GMT+7

Ngày 16.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, đã triệt xóa nhà hàng KTV Richy 7 do người Đài Loan cầm đầu, hoạt động mại dâm trá hình và buôn bán khí cười (N2O). Công an đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 756 bình khí N2O cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phát hiện nhà hàng KTV Richy 7 (số 7 đường số 5, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động mại dâm trá hình và buôn bán khí cười (N2O) trái phép.

- Ảnh 1.

Công an TP.HCM triệt xóa ổ mại dâm trá hình và buôn bán khí cười

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chen Ci Fu (người Đài Loan, chủ nhà hàng) bị cáo buộc tuyển dụng các nữ tiếp viên có ngoại hình đẹp, yêu cầu sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, đồng thời tổ chức buôn bán khí N2O để thu lợi bất chính.

Theo điều tra, Chen Ci Fu cùng tổng quản lý Chen Hung Kai (người Đài Loan) và hai "madam" Nguyễn Thị Thúy Phượng, Nguyễn Thị Thúy Kiều đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hoạt động mại dâm. Các tiếp viên không được đi cùng khách mà phải di chuyển qua nhiều địa điểm trước khi đến nơi bán dâm, liên tục thay đổi thời gian và chỉ tiếp khách nước ngoài, không nhận khách Việt Nam. Giá bán dâm được chủ nhà hàng quy định dao động từ 5 đến 8 triệu đồng mỗi lượt.

Với quyết tâm trấn áp tội phạm, không để các đối tượng nước ngoài lợi dụng địa bàn TP.HCM hoạt động tệ nạn, ngày 27.6.2025, PC02 đã triệt phá thành công tụ điểm này. Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Chen Ci Fu, Chen Hung Kai, Nguyễn Thị Thúy Phượng và Nguyễn Thị Thúy Kiều về tội "môi giới mại dâm".

Trong quá trình triệt xóa, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bình khí N2O tại nhà hàng.

Qua mở rộng điều tra, PC02 xác minh và thu giữ tổng cộng hơn 756 bình khí N2O, cùng nhiều vòi bơm và vỏ cao su phục vụ khách đến ăn uống, ca hát.

Các đối tượng dưới sự chỉ đạo của Chen Ci Fu, đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ hoạt động này.

Liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm, công an đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử lý Chen Ci Fu cùng Vũ Thị Loan (tổng quản lý kinh doanh, phụ trách nhập khí N2O) về tội "buôn bán hàng cấm".

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các hành vi lợi dụng danh nghĩa kinh doanh để tổ chức hoạt động phạm pháp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đạo đức xã hội.

