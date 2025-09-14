Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Tháp: Khởi tố 'tú ông' quản lý cơ sở massage chứa mại dâm

Bắc Bình
Bắc Bình
14/09/2025 19:04 GMT+7

Nguyễn Tấn Đạt, quản lý cơ sở massage Diễm Kiều ở xã Cái Bè, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chứa mại dâm.

Ngày 14.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Đạt (25 tuổi, ngụ P.Cao Lãnh, Đồng Tháp), để điều tra về hành vi chứa mại dâm. Đạt là quản lý cơ sở massage Diễm Kiều ở ấp An Thạnh, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Khởi tố 'tú ông' quản lý cơ sở massage chứa mại dâm- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Tấn Đạt tại cơ quan điều tra

ẢNH: B.B

Trước đó, đêm 5.9, Công an xã Cái Bè kiểm tra cơ sở massage Diễm Kiều do ông N.N.C (60 tuổi, ngụ P.Cao Lãnh) làm chủ, phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, những người này thừa nhận giá mỗi lượt mua bán dâm là 700.000 đồng. Trong đó, 100.000 đồng được nộp lại cho cơ sở thông qua Nguyễn Tấn Đạt, người trực tiếp quản lý cơ sở và "điều đào".

Vụ chứa mại dâm tại cơ sở massage đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.


Đồng Tháp: Phát hiện mua bán dâm tại cơ sở massage

Đồng Tháp: Phát hiện mua bán dâm tại cơ sở massage

Công an xã Cái Bè (Đồng Tháp) vừa bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm tại cơ sở massage, đồng thời tạm giữ người quản lý để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

