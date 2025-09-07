Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Tháp: Phát hiện mua bán dâm tại cơ sở massage

Bắc Bình
Bắc Bình
07/09/2025 09:38 GMT+7

Công an xã Cái Bè (Đồng Tháp) vừa bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm tại cơ sở massage, đồng thời tạm giữ người quản lý để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Sáng 7.9, tin từ Công an xã Cái Bè (Đồng Tháp) cho biết đơn vị vừa triệt phá một cơ sở massage trá hình trên địa bàn có hành vi hoạt động mua bán dâm.

Đồng Tháp: Bắt quả tang mua bán dâm 700.000 đồng/lượt tại cơ sở massage Diễm Kiều - Ảnh 1.

Công an làm việc với những người tham gia hoạt động mua bán dâm tại cơ sở massage D.K

ẢNH: B.B

Theo đó, rạng sáng 6.9, lực lượng Công an xã Cái Bè tiến hành kiểm tra cơ sở massage D.K (ở ấp An Thạnh, xã Cái Bè), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cơ sở này do ông N.N.C (60 tuổi, ngụ P.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đứng tên làm chủ. Người trực tiếp quản lý tại thời điểm kiểm tra là N.T.Đ (25 tuổi, ngụ P.Cao Lãnh).

Qua làm việc, những người này khai nhận giá mua bán dâm 700.000 đồng/lượt. Sau mỗi lượt, tiếp viên phải nộp lại 100.000 đồng cho cơ sở thông qua người quản lý.

Công an xã Cái Bè đã lập biên bản tạm giữ tang vật, tạm giữ N.T.Đ; phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi chứa mại dâm; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
