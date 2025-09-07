Đồng Tháp: Phát hiện mua bán dâm tại cơ sở massage

Sáng 7.9, tin từ Công an xã Cái Bè (Đồng Tháp) cho biết đơn vị vừa triệt phá một cơ sở massage trá hình trên địa bàn có hành vi hoạt động mua bán dâm.

Công an làm việc với những người tham gia hoạt động mua bán dâm tại cơ sở massage D.K ẢNH: B.B

Theo đó, rạng sáng 6.9, lực lượng Công an xã Cái Bè tiến hành kiểm tra cơ sở massage D.K (ở ấp An Thạnh, xã Cái Bè), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cơ sở này do ông N.N.C (60 tuổi, ngụ P.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đứng tên làm chủ. Người trực tiếp quản lý tại thời điểm kiểm tra là N.T.Đ (25 tuổi, ngụ P.Cao Lãnh).

Qua làm việc, những người này khai nhận giá mua bán dâm 700.000 đồng/lượt. Sau mỗi lượt, tiếp viên phải nộp lại 100.000 đồng cho cơ sở thông qua người quản lý.

Công an xã Cái Bè đã lập biên bản tạm giữ tang vật, tạm giữ N.T.Đ; phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi chứa mại dâm; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.