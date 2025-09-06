Đồng Tháp: Bắt giam cựu cán bộ tư pháp lừa đảo 2,1 tỉ đồng

Chiều 6.9, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Thị Mộng Cầm (37 tuổi, ở xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp - trước đây là xã Phú Cường, H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Đồng Tháp phê chuẩn.

Bị can Huỳnh Thị Mộng Cầm bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ, Huỳnh Thị Mộng Cầm trong thời gian là công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã Phú Cường, H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (cũ), đã lợi dụng sự tin tưởng của người khác rồi 2 lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trong tháng 10.2020, Cầm đã lợi dụng sự quen biết với ông N.V.M và bà N.T.X (ở xã Phú Cường, H.Cai Lậy), qua đó tự ý làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất số 983 do ông M. và bà X. đứng tên sang tên của Cầm.

Từ việc được đứng tên giấy đất, Cầm chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu trên cho bà H.T.Đ (ở địa phương) để chiếm đoạt của bà số tiền 600 triệu đồng.

Ở một vụ khác, Cầm dù đã chuyển nhượng 1 thửa đất (do Cầm đứng tên) cho bà N.T.U (ở địa phương), nhưng sau đó, bị can lại tiếp tục bán thửa đất này cho bà T.T.B.T để chiếm đoạt số tiền 1,5 tỉ đồng. Tổng cộng 2 vụ, Huỳnh Thị Mộng Cầm đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,1 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 8.4.2022, Cầm đã bị UBND xã Phú Cường xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Hiện vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ.